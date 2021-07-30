Лукашенко пригрозил Западу вводом в страну «всех Вооруженных сил РФ»

30.07.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что в случае опасности на территорию страны будут введены «все Вооруженные силы РФ».

Об этом он заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Взвыли: мы проводим тут с Россией совместные учения. По меньшей мере, смешно это слышать. Сколько учений они провели у наших границ! Они нас критикуют: вот, Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Белоруссии. Слушайте, ну мы же не паримся из-за того, что они создали кучу таких баз на наших западных границах. Их же море там. Чего вы нам предъявляете какие-то претензии? Ну а самое главное: никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях. Но я вам должен сказать откровенно: если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений, они будут размещены незамедлительно», – сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что сейчас такой необходимости нет.

«У нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные вооруженные силы. Не считая “территориалов”, мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные Силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем. Я хочу, чтоб они это слышали. В острый период, когда кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, в мозгах у кого-то кипело, я не ввел никакие вооруженные силы: ни с России, ни с Украины. Мы с этой бедой справились сами», – сказал Лукашенко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня подтвердил, что руководство Белоруссии не обращалось к России с просьбой ввести войска.

Белорусский Политолог Валерий Карбалевич утверждает, что таким образом президент отреагировал на недавнюю встречу Джо Байдена с самопровозглашенной «лидером нации» Светланой Тихановской.

«Лукашенко спровоцировал миграционный кризис на границе с Литвой. Он угрожает, что эти мигранты скоро перейдут границу с оружием. Теперь новая угроза – это российские войска. Он использует все карты, которые у него есть. Но последний аргумент оказался не очень удачным, потому что даже Россию это не очень устраивает. Ведь не успел Лукашенко закончить свое выступление, как пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков осторожно его дезавуировал. Так что эта угроза не слишком получилась», – сказал Карбалевич в эфире либеральной и антироссийской радиостанции «Эхо Москвы».