«Не ведитесь на фашистскую гадость!» – экс-соратник Ющенко о языковом законе

05.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Рассмотрение в Верховной раде законопроекта «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» является попыткой предвыборного пиара действующей киевской власти на фоне отсутствия реальных достижений.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Двадцать семь дней до выборов. Кто меня слышит, люди добрые, вы слишком умные, не вздумайте вестись на эту гадость под названием «язык». Они, фашисты, разжигают эту тему. Не важно, на каком языке ты разговариваешь, важны твои поступки и помыслы. Они настолько подлые, что у них других тем нет, у них нет тем показать, что у нас стало лучше здравоохранение, что у нас люди стали жить достойнее, богаче, что у нас дороги, гиперлуп сделали, который обещали. У нас железная дорога скоро остановится», – отметил Червоненко.

При этом он жестко раскритиковал идею с «языковыми инспекторами» и выразил сожаление, что в отличие от событий 2004 года в 2014 году страну уберечь не удалось.

«В Конституции написано, что надо уважать русский язык, и не надо это разжигать. Именно успехи Украины, когда появится хотя бы приблизительно честная власть, которая начнет понимать, что они нанятые менеджеры своего народа, тогда украинский язык станет модным, как это было при Ющенко.

То, что делают они с этими инспекторами – это фашизм и шизофрения. И это то, от чего уберегли в 2004 году, отстрелив Кириленко, но в 2014 не удалось. Это слишком удобная и подлая дымовая завеса для тех людей, которые словами Петра Алексеевича, даже собачей будки не сделали», – резюмировал политик.

Напомним, ранее киевский политолог Руслан Бизяев заявил, что разрабатывая и принимая законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Украина не обращала внимания ни на замечания Венецианской комиссии, ни на критику со стороны стран-членов НАТО.

Также директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что в случае принятия данный закон вступит в противоречие с рядом других законодательных актов и будет никчемным с юридической точки зрения.

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