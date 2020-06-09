Не «войдём», а уже вошли в кризис по всем параметрам – киевский экономист
Украинская экономика входит в состояние жесточайшего кризиса, что в ближайшем будущем приведёт к колоссальной безработице и тотальной нищете.
Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экономист Андрей Блинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Меня немного удивила формулировка, что «Украина только войдёт в кризис». Украина находится в кризисе, об этом свидетельствуют экономические данные. Украина в мае, скорее всего, получила самое глубокое падение валового продукта этого года.
На сегодняшний день базовые прогнозы правительства остаются на линии 4,8% падения, а прогноз Национального банка Украины говорит о 5% падения.
Судя по последствиям пандемии для экономики, мы будем двигаться приблизительно по этой траектории. В целом это значит скачок безработицы и уменьшение реальных доходов граждан», – отметил он.
Напомним, ранее экономист Максим Гольдарб подчеркнул, что, несмотря на то, что украинская экономика в результате сотрудничества с МВФ всегда несёт колоссальные убытки, Киев продолжает просить у Запада эти кредиты.
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