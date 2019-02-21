«Не всё так однозначно» – Тука отмазывает «Беркут», перешедший в каратели

21.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские власти не решаются инициировать уголовное преследование части бывших бойцов «Беркута», оставшихся в рядах правоохранительных органов, чтобы не вызвать смуту среди силовиков, лояльных режиму. Более того, часть «Беркута» впоследствии поддержала Киев в подавлении русского восстания в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В любой стране мира спецподразделения – это инструмент. Любая приходящая власть, следующая, после неё, должна иметь в своём распоряжении такой инструмент. Я думаю, что те люди, которые сейчас находятся во властных кабинетах, не решаются привлекать к реальной ответственности участников тех событий, которые до сих пор остаются работать в рядах Нацполиции, потому что это может привести к демотивации самого инструмента спецназа», – заявил Тука.

Кроме того, по его мнению, с «Беркутом», разгонявшим майдан, «не всё так однозначно».

«Мы пока стояли, я привёл три примера, когда бойцы «Беркута» позже пошли воевать. Например, дядя Саша из Запорожья получил героя. Помните, когда одна из колонн Гиркина пошла из Славянска на Краматорск, там стоял пятый блокпост 25-й бригады, это был первый массированный бой, когда уничтожили всю гиркинскую колонну. Именно этот «беркутовец» из Запорожья один уничтожил две брони сепарских. И за это он получил звание народного героя. С моим сыном в 90-м батальоне тоже служили бывшие «беркутовцы», в том числе, они были и в Донецком аэропорту», – рассказал чиновник.

«Поэтому ситуация очень непростая с точки зрения ответственности и с точки зрения морали. Но нужно различать – одно дело, когда кидаешь друг в друга камни, и совсем другое – когда гражданских невооружённых людей начинают целенаправленно расстреливать», – добавил Георгий Тука.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее выяснилось, что боец «Беркута», чье фото, горящего после попадания в него «коктейля Молотова», запущенного майданщиками, облетело мировые СМИ в 2014 году, стал участником карательной операции по подавлению русского восстания в Донбассе.