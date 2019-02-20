Пригласив врага на свою территорию, Дудь перешел границы – Равреба

20.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь перешел границы допустимого, пригласив к себе на интервью украинского пропагандиста Дмитрия Гордона, использовавшего данную площадку для проукраинской и антироссийской пропаганды.

Об этом в своем Telegram-канале пишет покинувший Украину киевский тележурналист Максим Равреба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«​​Выскажусь по поводу Гордона у Дудя оригинально. Интервью с Гордоном – это мерзость. Гордон – враг и лживый негодяй. А Дудя я просто не смотрю – он бестолков, уныл и поэтому мне не интересен. Но вы смотрели. Давайте я угадаю:

Дудь не напомнил Гордону о том, как он рекламировал шарлатанов, проституток, бандитов, лжецов, аферистов, магов, колдунов, целителей, хиромантов, а также политиков. Не собрал Дудь и бэкграунд фейков, которые запускал и запускает Гордон.

Дудь ни слова не сказал о том, что на Украине случился государственный переворот, что Крым – последствие этого события, а на Донбассе было антифашистское восстание по этой же причине. Дудь не мешал Гордону вести пропаганду. Дудь не остановил Гордона, когда он вел в его присутствии пропаганду войны против РФ. Дудь не остановил Гордона, когда он в его присутствии оскорблял Россию, ее политиков, ее президента. Уверен, что Гордон хвалил свободу слова на Украине, а Дудь не напомнил Гордону о Бузине. О Коцабе, Муравицком, Вышинском и узниках совести.

Дудь ни словом не высказал сочувствие жертвам украинской агрессии против Донбасса, АТО. Дудь не показал ни один фейк, который распространял и распространяет Гордон. Дудь не сказал ни слова о том, почему именно выбрал Гордона среди тучи более заметных людей, а главное: как именно Гордон оказался напротив Дудя.

Угадал? Потому что приводить врага на свою территорию во время войны, создать ему условия для вражеской пропаганды среди твоего народа – это, знаете ли, всему есть границы.

Еще раз: выбор Дудя не случаен, но очень доставляет. Михалков, Невзоров, Познер, Жириновский, Шевчук и Гордон. С чем я вас и поздравляю», – пишет Ревреба.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что украинский журналист Дмитрий Гордон был уличен во лжи о Донбассе и Крыме в прямом эфире.

Немногим позже к киевскому офису пропагандиста подбросили свиную голову, наколотую на вилы. На пятачок свиньи был надет презерватив, а на лбу написали «Дима — очко» на украинском.