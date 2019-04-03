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03.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Выборы, Украина
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«Не выиграл ни одного сражения!» – военный психоз оборачивается против Порошенко

Раскручиваемый штабом Петра Порошенко тезис о том, что комик Владимир Зеленский не может быть эффективным главнокомандующим воюющей армии, – не выдерживает критики, поскольку под руководством действующего президента ВСУ не одержали ни одной крупной военной победы, а оборонная сфера погрязла в коррупции.

Об этом в эфире канала «KRYM» заявил соратник беглого грузинского президента Михаила Саакашвили – экс-заместитель генпрокуратура Украины Давид Сакварелидзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один вопрос возникает всегда, вы тоже спрашивали: «Готов ли Зеленский взять на себя тяжёлую ношу главнокомандующего?» Извините пожалуйста, а какого легендарного главнокомандующего за последние годы мы запомнили? Мы что, сражение какое-то выиграли? Разве у нас нет коррупции в обороне? Разве у нас современная армия, которая готова противостоять полномасштабному вторжению российской регулярной армии?

Не дай Бог, чтобы это произошло, но я видел, как это всё работает, и у нас была в Грузии современная натовская армия. Разве у нас какие-то высокие технологии, как, например, у Израиля? И так далее, то есть, чем мы хвастаемся? Или, как Маннергейм, наш главнокомандующий выиграл какое-то сражение или битву, или какие-то территории вернули?

Главнокомандующий – это менеджер, в первую очередь, который не сидит в окопе, это человек, который принимает менеджерские решения. А ему эти решения предлагает Генштаб, который укомплектован современными умными военными, которые ему раскладывают весь расклад, и потом он принимает какие-то глобальные решения», – отметил экс-чиновник.

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