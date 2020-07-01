01.07.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Выборы, Молдова, Политика
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Не выполнившему ни одного предвыборного обещания Додону грозят уличные беспорядки


Для нынешнего молдавского президента Игоря Додона предстоящие выборы главы государства будут тяжелыми, не исключено, что прозападная оппозиция попробует организовать майдан.

Такое мнение высказывают опрошенные «Известиями» политические эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Додону сложно. Он почти четыре года занимает должность президента, но не выполнил фактически ни одного предвыборного обещания. Первые три года боролся с олигархом Владом Плахотнюком, который контролировал суды и депутатов. Летом прошлого года того вынудили бежать из страны, но теперь вмешалась пандемия коронавируса», молдавский политолог Сергей Манастырлы.

В свою очередь руководитель отдела Приднестровья и Молдовы Института стран СНГ Сергей Лавренов не исключает обострения в ноябре уличного противостояния.

«Прозападная оппозиция просто так не сдастся, будет раскачивать ситуацию. Возможно, попробует воспользоваться сложной политико-экономической ситуацией и попытается организовать подобие майдана», – считает Лавренов.

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