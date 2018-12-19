Не забудем – не простим: Геращенко лжёт о смерти россиянина

19.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, лично сорвавшая в конце прошлого года обмен политзаключенных – граждан России, после чего они с границы были отправлены обратно в тюрьмы, пытается откреститься от причастности к убийству в тюрьме Львова российского добровольца – 44-летнего Валерия Иванова из Архангельска.

Геращенко заявила, что Украина была готова обменять участников сопротивления из РФ на осужденных в РФ украинских граждан (как правило, обвиняемых в попытках терактов в Крыму или участии в войне на стороне чеченских сепаратистов).

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«Этот наёмник мог быть помилован ещё весной и уже давно быть дома в России. Если бы Россия согласилась забрать своих граждан, дала ответ на предложение Украины забрать своих 23 осуждённых в обмен на украинцев-политзаключённых Кремля», – пытается оправдаться Геращенко.

Она не стала комментировать информацию ЛНР о том, что гражданин России в тюрьме Львова был убит в результате издевательств надзирателей, зато выразила возмущение тем, что тело погибшего просит выдать Луганская республика.

«Хотя все соответствующие украинские службы сразу проинформировали о смерти гражданина РФ консулов ​​и предложили немедленно связаться с родными, чтобы те забрали тело», – заявила Геращенко.

Ее слова опроверг представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник – он утверждает, что Украина пыталась скрыть смерть Иванова.

«Они увезли человека подальше от Донбасса и России и скрывали его смерть», – написал Мирошник в фейсбуке.

Более того, отмечает представитель ЛНР, фамилия Иванова по-прежнему присутствовала в списке на обмен, который сегодня Украина привезла в Минск.

«Прислала в Минск список на обмен с фамилией убитого в тюрьме Валерия Иванова!

Что вы там говорили о стремлении Киева провести обмен?» – отметил Мирошник.