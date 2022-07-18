«Не задержание, а отравление»: Алексей Селиванов опроверг свой арест, но не выходит на связь

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Алексей Селиванов, об аресте которого в Запорожской области сообщалось в воскресенье, заявил, что находится на свободе, а был без связи, якобы, по причине отравления.

«Три дня лежал с пищевым отравлением в больнице, скорая забрала прямо из кабинета без сознания. Даже телефон в кабинете остался. Врачи выходили, спасибо им. Иду на поправку, перехожу на домашний режим лечения. С новыми силами вливаюсь в процесс освобождения Русской земли», – написал Селиванов накануне вечером в своем блоге.

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Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов также подтвердил «Известиям» эту версию: «Жив-здоров, на свободе, общался сейчас лично. Со здоровьем были проблемы».

Однако телеведущий Андрей Медведев вскоре сообщил другие данные.

«Несмотря даже на то, что Алексей Селиванов опубликовал пост, где сообщает, что с ним все в порядке, в этом есть сомнения. По тем сведениям, которые есть у меня, Селиванов, скажем так, не имеет доступа к средствам коммуникации», – утверждает Медведев.

Журналист Александр Чаленко также пишет об этом, настаивая, что на Селиванова может оказываться давление с целью освободить место замначальника полиции по Запорожской области.

«Селиванов не поднимает трубку, не читает сообщения. Такого быть не может. Причина одна: он арестован. Не верьте никаким видео. Он все делает под принуждением», – сообщил Чаленко в своем блоге.

Военкор Дмитрий Стешин отмечает, что ситуация вокруг Селиванова уже стала «всероссийским скандалом (и не только в Сети)».

Медведев заявил, что общественность ждет официальных разъяснений властей.

«Алексей Селиванов довольно последовательно работал на то, чтобы это Запорожье как можно быстрее стало полноценной частью России. Вот поэтому хочется официальных заявлений. Чтобы было понятно, что же там происходит. Особенно, хочется эти заявления услышать на фоне того, что, скажем так, далеко не все промахи, недоработки, недооценки и ошибки приводят к задержанию того, кто их совершил».