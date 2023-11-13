Не захват, а уничтожение – морпех США раскрыл стратегию ВС РФ

России не нужно спешить захватывать какие-то украинские территории или проводить лобовые атаки – ее тактика в том, что на оборонительных позициях ВС РФ уничтожают украинские войска, сохраняя свои.

Об этом в интервью американскому журналисту Денни Хайфону заявил бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Берлетика, цель России – лишить Украину собственной армии, чем она сейчас и занимается.

«Это не тупиковая ситуация, это война на истощение. Россия не заинтересована в захвате территорий, их цель – просто уничтожить Вооруженные силы Украины. Именно этим они и занимались весь этот год, именно этим они занимались большую часть прошлого года, в этом и был весь смысл боевых действий в Бахмуте, и на северо-востоке, в Донбассе. Они просто стягивали как можно больше украинских сил, как можно больше техники, уничтожали ее. И люди предупреждали, даже западные СМИ предупреждали, что вы готовитесь к этому крупному наступлению предположительно весной. И вы отправляете всех своих людей, все это оборудование, часть их лучшего оборудования была отправлена туда. Не было бы лучше, если бы вы сохранили это для наступления? Но они были настолько привержены попыткам удержать Бахмут, хотя это было совершенно иррационально, что перебросили значительную часть своих военных в Бахмут. Так где же сейчас происходит сражение? В давке прямо за городом Донецк. Это сильно укрепленный город, это, вероятно, самый укрепленный город Украины вдоль линии соприкосновения. По сути, это была горячая точка с 2014-го года, и Россия укрепляет свои позиции вокруг Авдеевки. Многие люди продолжают говорить о крупномасштабном наступлении России, но Россия могла бы провести крупномасштабное наступление, но, как и в случае с Украиной, это обойдется чрезвычайно дорого. Я думаю, что Россия предпочла бы продолжить этот методичный подход, который они применяют, и попытаться сэкономить как можно больше людей и техники. Похоже, именно это они и делают», – заключил Берлетик.