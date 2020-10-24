«Не знаю, что опаснее – covid или страна-агрессор» – Дональд Туск

24.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Конфликт в Нагорном Карабахе разразился якобы от того, что регион десятилетиями прозябал без «активной и инициативной политики» стран ЕС и США.

Об этом в ходе киевского форума по безопасности заявил бывший премьер-министр Польши и экс-президент Европейского совета Дональд Туск, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я очень рад, что Киев собирает столько важных международных ораторов, чтобы обговорить детально повестку дня региональной безопасности, среди которых усилия Украины по поводу сдерживания российской агрессии, борьба Белоруссии за демократию, война и мир в Восточной Европе и наше Трансатлантическое партнерство. Среди многих полей боя, где наши объединенные силы есть наиболее необходимыми, есть два чрезвычайно важных для наших сил – это, во-первых, наша совместная позиция против российской агрессии и наша солидарность в условиях пандемии.

Тяжело четко сказать, какой из этих вызовов есть наиболее небезопасным и какой более угрожающий для людей, для народов – вирус или сосед-агрессор. Эти две угрозы атакуют неожиданно, они коварные, они не воспринимают правил и приносят смерть тысячам невинных людей. И когда эти вызовы атакуют нас, нам как никогда нужна солидарность и поддержка наших друзей, так как, как мы знаем, друзья познаются в беде», – заявил Туск.

«События в Нагорном Карабахе доказывают, что без нашей активной и инициативной политики весь мир, в конце концов, может погрузиться в постоянные и неуправляемые конфликты. Нам необходимо сильное демократическое лидерство Запада, и есть две перспективы. Или Соединенные Штаты и Европейский Союз и демократия регионов, среди которых и Украина, предложат обдуманные подходы, как поддержать Восточную Европу на сложном пути к демократии, реальной независимости и членства в европейском проекте, или вакуум лидерства заполнится Россией», – предостерёг политик.

В свою очередь экс-президент Украины Пётр Порошенко в своём русофобском выступлении также не упустил возможности спекулировать на теме Карабахского конфликта.

«Печально, что очередной раз мы обговариваем проблематику мира, в том числе на Украине, и вызовы мировой безопасности с неизменными условиями продолжающейся российской агрессии. Хочу подчеркнуть, агрессии не только против Украины, агрессия против всего цивилизованного мира, и эту агрессию нужно именно так и воспринимать. Ни одна пандемия не ослабляет захватнические аппетиты», – сказал Порошенко.

«Кремль не умеет жить в мире со своими соседями. Кремлю обязательно нужна война. И там, где есть Россия, жди беды. Фактор России только усиливает очень угрожающую тенденцию по ослаблению роли международных организаций, ослаблению доверия к международным организациям в урегулировании конфликтов, способности урегулировать конфликт.

К сожалению, это побуждает заинтересованные стороны самостоятельно решать проблемы силовыми методами, и так разжигаются локальные войны – Сирия, Ливия, Нагорный Карабах. Поэтому сейчас очень остро наступает момент переоценки роли организаций по безопасности и значительного усиления их инструментария для укрепления международной безопасности», – добавил экс-президент Украины.