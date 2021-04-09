Неадекватные американцы толкают Европу в объятья Китая – эксперт

09.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Поскольку строительство «Северного потока-2» крайне выгодно странам Европы, противостояние вокруг него приводит к расколу между ЕС и США.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Германия не пойдёт на прекращение строительства «Северного потока-2», потому что он выгоден самой Германии и всему ЕС, а они позиционируют себя как лидеры.

Кстати, немецкая компания «Winterthur» дала порядка восьмисот миллионов евро на реализацию этого проекта. Также не нужно забывать, что пять европейских компаний дали примерно по восемьсот миллионов евро каждая, поэтому – зачем им терять деньги.

Наоборот, тем самым, американцы подталкивают их в объятия Китая, потому что Европа задаётся вопросом: «Ребята, вы хотите у нас цены на газ поднять и ещё обнулить наши инвестиции в четыре с половиной миллиарда евро. Нам такие неадекватные союзники не нужны. Мы тогда уйдём к китайцам», – сказал Юшков.

Напомним, ранее в Москве заявили, что подогреваемые США польские провокации в районе строительства «Северного потока-2» носят больше показушный характер, однако даже в таком виде представляют опасность для строителей газопровода, а потому сопровождение работ Балтийским флотом ВМФ РФ было бы верным выходом из ситуации.

Между тем, Украина фактически разрушила отношения с Китаем и Европой и осталась наедине с неадекватным Байденом и Польшей.