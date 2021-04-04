Провокации у «Северного потока-2» остановит ВМФ России

04.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Подогреваемые США польские провокации в районе строительства «Северного потока-2» носят больше показушный характер, однако даже в таком виде представляют опасность для строителей газопровода, а потому сопровождение работ Балтийским флотом ВМФ РФ было бы верным выходом из ситуации.

Об этом говорили военные эксперты в эфире телеканала «Россия 24», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Там нет военного сопровождения, но эти отдельные провокации, которые устраивают, как я понимаю, и корабли, и авиация Польши, нацелены не на то, чтобы как-то повредить этому мероприятию, а как-то показать, что они тоже имеют какой-то вес в Балтийском море. Хотя, этот десантный катер, плоскодонный, он мог проходить и в полуторамильной зоне.

Полуторамильная зона нужна для того, чтобы по космосу ориентировать трубоукладчик, чтобы он точно держал курс, эта зона для раскладки кабелей, якорей и так далее. Но надо сказать, что, естественно, поляки сами ничего бы не сделали, если бы не подогревались натовцами и США.

Конечно, если возникнет ситуация, что это будет массово, то Балтийский флот обязан просто защитить наши мирные корабли в данном районе, ибо это открытое море, а в открытом море все суда, все военные корабли равны и подчиняются международным сводам», – рассказал контр-адмирал запаса Владимир Богдашин, командовавший флагманом ЧФ – БПК «Москва».

«Дизельная подводная лодка – сложно сказать, возможно, это был какой-то подводный снаряд, а не подводная лодка. Здесь разные мнения ходят, что какие-то изучают трубопроводы, чтобы не заложили, не прикрепили какие-то камеры или записывающие устройства. Но хочу сказать, что это вчерашний день – вешать на трубопроводах какие-то разведывательные приборы. А лодка эта была частью провокации, которая была нацелена на то, чтобы сказать: мы такие мощные, мы – мощные поляки», – добавил Богдашин.

В свою очередь зампред комитета Госдумы РФ Юрий Швыткин также отметил, что в данном случае Польша не действует самостоятельно.

«При этом заявления премьер-министра Польши, что мы всячески будем препятствовать прокладке трубопровода, безусловно, они имеют своё подтверждение, к великому сожалению. Это использованные в провокационных действиях рыболовецкие суда, это и подводная лодка, которая была в надводном положении, это, конечно же, и противолодочный самолет, который пролетал на достаточно низком расстоянии.

На мой взгляд, это, помимо разведывательной информации, может привести в конечном итоге к подрывной деятельности к продолжению строительства трубопровода. В 2021 году окончание его, я уверен, что мы достроим его, 95% достроено уже.

Конечно, вся информация поступает в «центр управления» Польши и её приспешников, а, значит, – США, которые в конечном итоге принимают соответствующие решения. Не хотелось бы этого, но, я думаю, настанет время, когда военные корабли ВМФ России будут просто вынуждены обеспечить безопасность проводимых работ в части их окончания», – сказал зампред.

По его словам, несмотря ни на что, эти провокации могут плачевно закончиться.

«Понимаете, вот, гражданский человек работает по строительству, для него даже психологически – либо близко летящий самолёт, либо рыболовецкое судно, явно имеющее провокационный характер, даже психологический урон, он наносит строительству. В конечном итоге это и морально-психологическое состояние человека не на том уровне, на каком бы хотелось бы. Поэтому я убеждён, если провокации будут продолжаться, будут носить более агрессивный характер, то я не исключаю того, что ВМФ России вынужден будет принимать соответствующие меры», – пояснил Швыткин.