Небензя – косовскому сепаратисту в ООН: «Что за флаг у тебя?»

24.04.2020, Белград, Алексей Топоров

В ходе дебатов во время видеоконференции Совбеза ООН, последовавших после заслушивания полугодового доклада ооновской Миссии по делам временной администрации в Косово (UNMIK), Приштину призывали к уступкам, а Белград внимательно выслушали.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе мероприятия генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что он лично и международное сообщество ждут от органов власти Косово институциональной реформы и скорейшего устранения барьеров для диалога с Сербией.

«Я воодушевлен личной решимостью и усилиями Верховного представителя ЕС Жозепа Бореля – продолжать диалог при посредничестве ЕС, а также рядом мер, принятыми Белградом и Приштиной, при поддержке США, для содействия региональной интеграции и сотрудничеству, – отметил Гуттериш. – Обнадеживает деятельность совместной рабочей группы по пропавшим без вести лицам в Белграде и Приштине, которая продолжает свою деятельность при участии и поддержке UNMIK и других учреждений».

Гутерриш отметил, что Миссия в Косово продолжает работать, несмотря на эпидемию коронавируса, хотя испытывает из-за этого трудности при реализации некоторых мероприятий и проектов.

В свою очередь, представитель США в Совбезе Келли Крафт призвала Косово и Сербию вернуться к диалогу.

«Несмотря на то, что стопроцентные таможенные тарифы были отменены, Косово следует немедленно и безоговорочно отменить меры взаимности», – сказала Крафт. – Наша страна поощряет развитие бизнеса в Косово и Сербии, поэтому следует возобновить честный и искренний диалог».

Антониу Гутерриш

Также представитель США приветствовала назначение представителем ЕС в вопросе диалога Сербии и Косово Мирослава Лайчака и выразила надежду на координацию между США и ЕС в переговорном процессе.

«Ресурсы ООН необходимо перенаправить в другое место, где они нужны, поскольку UNIMIK выполнила свою миссию в Косово», – заметила Крафт.

С тем, что UNIMIK завершил миссию согласился и «глава МИД» Косово Глаук Коньюфца, но – на свой манер.

«Ситуация в Косово сейчас отличается от той, когда была принята резолюция Совета Безопасности ООН 1244 (в июне 1999 года на фоне агрессии НАТО, признававшая суверенитет Югославии над краем – ред.), – отметил представитель албанских сепаратистов. – Сербия в свое время поставила перед Международным Судом вопрос о независимости Косово и суд поддержал законность решения (о независимости – ред.)….

Келли Крафт

Диалог с Сербией касается не статуса Косово. Это диалог для улучшения отношений между двумя странами, но Дачич (глава МИД Сербии – ред.) обращается к некоторым государствам-членам ООН, утверждая, что диалог – это разговор о статусе. Мы просим Дачича и Сербию немедленно прекратить эту кампанию (по отзыву признаний Косово – ред.). Сербия должна устранить все барьеры и прекратить финансирование параллельных структур в Косово».

По мнению Коньюфцы отношения с Белградом остаются сложными, но в Приштине считают, что их можно улучшить только посредством конструктивного диалога, который должен привести к взаимному признанию.

Глаук Коньюфца

«Если вы уже просите нас прекратить кампанию за снятие признания, разве не логично, чтобы вы прекратили лоббирование в пользу провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово? – ответил на эти обвинения глава МИД Сербии Ивица Дачич. – Когда появились новости об отзыве Ямайкой признания независимости Косово, представители Приштины, в том числе Хашим Тачи и Баджет Пацолли, благодарили конгрессмена США Элиота Энгеля и сенатора Робертом Менендесом за письмо к госсекретарю Майку Помпео с требованием объяснить, почему США не ввели санкции против Сербии и не оказывали давления, чтобы прекратить свои действия в глобальной кампании по признанию.

Скажите, такие шаги способствуют созданию атмосферы для продолжения диалога? Только если будет прекращено лоббирование подобных вещей, Сербию можно будет о чем-то просить».

Дачич отметил, что сложившаяся в Косово и Метохии политическая атмосфера привела к тому, что даже помощь Сербии и ее солидарность в контексте борьбы с COVID-19 были политизированы и использованы для жестких нападок и неуместных обвинений.

По его словам, Белград столкнулся с еще более крайними взглядами и полным нежеланием вести диалог, что было лучше всего видно по программе и решениям правительства Альбина Курти. При этом сербы в Косово и Метохии продолжают ежедневно сталкиваться с проявлениями нетерпимости и ксенофобии со стороны албанского большинства.

«К сожалению, я должен сделать вывод, что в эти трудные времена приштинские политики еще раз подтвердили своим поведением то, что всем ясно и так, но некоторые из вас не хотят признать – проект «независимого государства Косово» является большой ошибкой части международного сообщества, и что государство не может быть создано односторонним решением», – добавил глава МИД Сербии.

Ивица Дачич

Представители России и Китая со своей стороны выступили за продолжение диалога между Приштиной и Белградом, но с четкой оговоркой – они уважают территориальную целостность Сербии. При этом российский представитель Василий Небензя не упустил возможности «потроллить» сепаратистского спикера указав ему на то, что тот не имеет права выступать на видеконференции Совбеза ООН под непризнанными этой организацией флагами.

«А это что за флаг? – сказал Небензя Коньюфце, за спиной которого был вывешен придуманный западными политтехнологами сине-желтый флаг «Республики Косово». – Может Швеции или Украины?».

Василий Небензя

Что интересно, представители западных стран в этот раз воздержались от нападок на Сербию, но практически единодушно призвали Приштину к отмене «мер взаимности», обе стороны – «к продолжению диалога», а также выразили надежды на какие-то изменения к лучшему, с включением в процесс Мирослава Лайчака.