«Нечем возразить на факты» – интервью Путина перепугало западных политиков

Вадим Москаленко.  
12.02.2024 19:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, История, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Спецоперация, Украина


Американским политикам нечего возразить на аргументы российского президента Владимира Путина, и потому они пытаются просто перекрыть доступ к интервью с ним.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил экс-офицер разведки США, военный эксперт Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американским политикам нечего возразить на аргументы российского президента Владимира Путина, и потому они пытаются...

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«Давайте просто примем как факт, что Такер Карлсон – идиот, и что Владимир Путин – просто чистокровный российский пропагандист, пытающийся манипулировать всем в Америке. И что всё, что говорят недоброжелатели об этом интервью – правда.

Есть ли у американцев способ подавить это, заставить замолчать? Нет. Потому что в 1927 году Верховным судом США было принято решение, и судья сказал: «Решение проблемы плохих идей – это лучшие идеи».

И вместо того, чтобы заставит людей замолчать, дайте им возможность высказать то, что они говорят, чтобы они могли противостоять этому с помощью свободы слова, фактов, диалога. Лучший способ победить плохие идеи – это выставить их на всеобщее обозрение, а затем противостоять им так, чтобы люди соглашались с вами, а не с ними», – сказал Риттер.

«Так что… те люди, которые пытаются отстранить Такера от должности – это самая неамериканская вещь, которую только можно себе представить. Если вы с ним не согласны, то дайте ему высказаться.

Дайте выказаться Путину, и продемонстрируйте им силу своих взглядов.

Но люди, которые пытаются заставить Такера замолчать, говорят, что им нечего возразить. Они признаются, что боятся того, что говорит Владимир Путин, потому что его слова основаны на фактах. И теперь мы будем разоблачены как фантазёры и обманщики», – добавил он.

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