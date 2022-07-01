Недолгая фронда мэра Терехова: герб Советской Украины убрали со здания харьковского горсовета

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Новости Украины

В условиях нацистской Украины любая ошибка в идеологии чревата визитом СБУ или «подозрением» от прокуратуры. То, что «предатель» действует в рамках закона – ни в коем случае не является оправданием. Закон мало знать. Нужно чувствовать, соответствует ли он историческому моменту. Беда чиновнику, который по какой-либо причине не удовлетворил бдительную «патриотическую» общественность.

Так и случилось с мэром Харькова Игорем Тереховым (по официальной версии, с юридическим отделом горисполкома).

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30 июня появилось и было широко растиражировано украинскими СМИ сообщение о том, что юротдел мэрии отказал свидомому депутату в демонтаже герба Советской Украины со здания городского совета. Юристы справедливо указали, что здание является зарегистрированным памятником архитектуры, а значит, элементы его декора не подпадают под закон о декоммунизации.

Неизвестно, как разворачивались события вокруг советского наследия (на самом деле красиво и гармонично выглядевшего на фасаде мэрии), но не прошло и суток, как чиновники резко сдали назад.

«Тут со вчерашнего дня в телеграмм-каналах и новостных сайтах разгоняют «зраду», что горсовет отказывается снимать со здания советскую символику. К сожалению, вынужден констатировать, что коллеги из юридического департамента ответили, руководствуясь буквой, но никак не духом закона. Мэр города Игорь Терехов уже давно принял решение, что герба несуществующей советской Украины на строении городского совета не будет. И так же давно решил, что на здании, из которого осуществляется управление городом, будет герб города-героя Харькова. Что очень логично. Сегодня Игорь Терехов дал задание, чтобы соответствующие работы начались в ближайшее время. Так что дождитесь – недолго осталось», – бросился выгораживать начальство глава департамента по делам информации Юрий Сидоренко.

«Дожидаться», действительно, долго не пришлось. Герб пока не уничтожили, но уже 1-го июля около 16-30 прикрыли «от дурного глаза» белой тряпицей.

Спрятав, таким образом, частицу памяти о временах величия и процветания Первой столицы. И, по иронии истории, также об ошибке, которую совершил Ленин, отдав русский город Харьков Украине, пусть и Советской.