«Недостаточно продуманное планирование операции» – генерал об успехах ВСУ под Харьковом

Новости Украины

Украинская армия переходит в контратаку на северо-востоке Харькова, чтобы заставить Россию ослабить давление на Донбассе и перерезать снабжение ВС РФ, которое частично идет через Харьковскую область. В результате ВСУ вышли практически к границам с Россией на этом направлении и получили возможность обстреливать уже российские территории.

Чтобы пресечь это, необходимо провести операцию по освобождению северо-востока Харьковщины и отодвинуть ВСУ на 30-50 километров. Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки Леонид Решетников.

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«Это недостаточно продуманное планирование операции. Посчитали, что сейчас разгромим группировку в Донбассе, а потом займемся Харьковом, границей, районом Сумской области. А продвижение операции пока идет довольно медленно на Донбассе, противник этим воспользовался, так как основные силы у нас сосредоточены там, начал наступление под Харьковом, прижал практически к границе – осталось 6-8 километров на север. Движется и на северо-восток Харьковской области, которая была занята нами. Конечно, потеря этих территорий, прямой выход на границу приводит к усилению ударов и по территории России. Прежде всего, по Белгородской области, но не исключено, что и по другим будет. Метод противодействия этому – ответные удары. Вот, сейчас ответили по Новгород-Северскому, но, судя по всему, это не очень действует на украинские власти. Наверное, решающим было бы освобождение этих территорий, примыкающих к границам России, хотя бы на 30-50 километров. Было решено сконцентрировать внимание на Донбассе, а не на харьковском направлении, оно, кстати, очень важное для нашей донбасской операции, так как значительная часть снабжения нашей группировки под Изюмом идет по территории Харьковской области. Противник не зря пытается наступать на северо-востоке Харьковской области, пытаясь если не перерезать, то взять под огневой контроль эти дороги. Поэтому сейчас перед командованием, на мой взгляд, стоит задача освободить территории, не оттягивая войска с Донбасса, с операции в районе Северодонецка, найти резервы и попытаться для начала стабилизировать фронт на северо-востоке от Харькова, и потом перейти в контрнаступление», – заявил Решетников.

Военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко призвал к еще более радикальным мерам воздействия на Киев:

«Нужно нанесение ракетных ударов по центрам принятия решений в Киеве с уничтожением главных украинских военных преступников, отдающих приказы об террористических актах на территории Российской Федерации. Вот, что нужно сделать – показательно, жестко и наглядно».