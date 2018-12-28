Недовольство работой Порошенко и Кабмина достигло критической черты – социолог

28.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Более 80% опрошенных жителей Украины негативно оценивают работу украинского президента Петра Порошенко и Кабинета министров во главе с Владимиром Гройсманом.

Об этом в ходе пресс-конференции «2018: прошлое и пережитое» рассказал руководитель социологических программ считающегося близким к экс-главе администрации Виктора Януковича Сергею Левочкину Центра социальных исследований «София» Александр Левцун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Население крайне недовольно тем, как работает руководство страны. Подавляющее большинство, а именно – 81,9% опрошенных в той или иной степени не одобряют работу Петра Порошенко на должности президента Украины. Положительно оценивают деятельность Порошенко 13,5% респондентов. При этом полностью одобряют его работу только 2,8% респондентов.

По сравнению с декабрем 2017 года, доля положительных оценок уменьшилась с 19,5% до 13,5%. Одновременно возросла доля отрицательных оценок – с 76% до 82%. Это существенное снижение оценок эффективности работы президента и усиление негативного тренда.

Столь же критично воспринимается и деятельность правительства. Работу Кабинета министров категорически не одобряют или скорее не одобряют 86,9% опрошенных», – отметил эксперт.

Напомним, ранее российский политолог Ростислав Ищенко заявил о том, что Пётр Порошенко разделил судьбу своего предшественника Виктора Януковича, потеряв поддержку силовых и административных структур страны.