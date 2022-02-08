Нефтегазовый гигант Германии: Без России энергобезопасности ЕС не будет

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Энергетическую безопасность Европы можно обеспечить лишь в сотрудничестве с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявили в немецкой нефтегазовой компании немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea, давая оценку призывам США снизить зависимость ЕС от российского газа.

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«Диверсифицированная трубопроводная система является основой энергоснабжения Европы. Цель ЕС по диверсификации не должна означать «все, кроме России». Безопасность поставок в Европу возможна только с Россией. И это будет еще более актуально в будущем, в связи с сокращением производства в самом ЕС», – сказали в компании «Известиям».

Там также напомнили, что сотрудничают с «Газпромом» уже более 30 лет.

«Наши общие проекты основаны на взаимном доверии, стабильности и успехе, и мы будем продолжать это сотрудничество и в будущем», – резюмировал представитель Wintershall Dea.

Как сообщал «ПолитНавигатор», канцлер Германии Олаф Шольц отказался сказать, будут ли вводится санкции против «Северного потока-2» в случае вторжения России на Украину, о котором трубит западная пропаганда.