«Нефтяная война»: Лукашенко придётся принять условия России

04.01.2020, Минск, Артём Агафонов

На четвертый день российско-белорусской «нефтяной войны» в ней объявлено перемирие. По крайней мере, об этом свидетельствует новость на сайте «Белнефтехима» – там извещается об оформлении документов с российской компанией на прокачку первой партии нефти. Причем, уточняется, в цену не заложена премия в размере 10 долларов за тонну, уплачиваемая российским поставщикам. Именно эта премия и стала камнем преткновения, из-за которого и разгорелся весь сыр-бор.

Но речь идет лишь о короткую передышку. Удалось договориться не о систематических поставках, а об одной партии, позволяющей белорусским НПЗ продержаться до конца января на минимальных объемах, не останавливая производство.

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По имеющейся информации, речь идет об одной партии, объемом в 133 тысячи тонн. Это менее процента от годового объема поставок. При нормальном режиме работы белорусским НПЗ хватит этого количества на 2-3 дня, так что до решения проблемы еще, мягко говоря, далеко.

Параллельно ведутся переговоры и по поводу альтернативных России маршрутов поставок нефти, начать которые Лукашенко распорядился еще 31 декабря.

Назначенный сегодня новый министр экономики Александр Червяков также выступает за альтернативные поставки. И такая позиция – как раз тот случай, когда и власть Белоруссии, и близкие к ней эксперты, и либерально-националистическая оппозиция выступают единым фронтом.

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Оппозиция, конечно, подчас отличается радикализмом и экстравагантностью. Так, экс-кандидат в президенты, либеральный экономист Ярослав Романчук выдал аж целую программу действий из десяти пунктов. Помимо традиционных для змагаров предложений о выходе из интеграционных проектов и отзыве посла РФ, а также заморозке строительства БелАЭС (которая уже почти достроена и за которую в любом случае придется платить по кредиту), и повторения лукашенковской страшилки о реверсе нефти через трубопровод «Дружба», у Романчука присутствует и экзотика, вроде назначения иностранцев руководителями НПЗ и «Белнефтехима». В общем градус истерии в белорусском медиапространстве сейчас бьет все рекорды.

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Вот только все крики о несправедливой российской цене и необходимости искать альтернативных поставщиков разбиваются об одну цифру, опубликованную сегодня на сайте все того же «Белнефтехима».

В этом году, даже с учетом «налогового маневра» и премии поставщикам, цена на российскую нефть для белорусских НПЗ остается на 17 процентов ниже рыночной.

Учитывая то, что наиболее вероятным способом поставки в альтернативном России случае являются железная дорога, итоговый ценник будет еще выше. В пересчете на деньги при белорусских объемах импорта дополнительные расходы составят около миллиарда долларов.

Белоруссия – страна не богатая, и для нее миллиард – это очень много. Для сравнения, такая же сумма в республиканском бюджете на 2019 год была заложена на образование и здравоохранение вместе взятые. На армию было выделено лишь 600 миллионов. Короче, разбрасываться миллиардами в белорусских условиях было бы крайне опрометчивым шагом.

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Разворачивающийся сейчас нефтяной конфликт – далеко не первый в белорусско-российских отношениях. Их история помнит всякое – и прекращение поставок в 2007 году, и альтернативную венесуэльскую нефть в начале десятых. И каждый раз белорусская сторона шла на уступки – просто потому, что разумной альтернативы не существует, и любой, знающий математику, не может этого не понимать.

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То, что происходит, ничем принципиально не отличается от предыдущих обострений нефтегазового вопроса. Поэтому и итог будет похожим – какое-то время будет продолжаться нагнетание истерии, демонстративные поиски альтернативных поставщиков, резкие заявления и прочие приемы традиционной белорусской игры на нервах.

Но каждый день, в течение которого белорусские НПЗ не поставляют свою продукцию европейским потребителям, означает десятки миллионов недополученных белорусской экономикой долларов.

Найти 15-20 миллионов тонн свободной нефти на мировом рынке – сама по себе задача нетривиальная, а уж найти того, кто продаст их со скидкой в 17% – это уже даже не фантастика.

Что касается угроз перекрыть транзит российской нефти через республику, запустить газопровод «Дружба» в реверсном режиме для поставок нефти с Запада, то пока это только риторика. Кроме того, что нефть будет просто дорогая, такой шаг не может не привести к еще большей эскалации конфликта с Москвой, потребует длительной подготовки, а европейские потребители российской нефти вряд ли будут долго терпеть такую блокаду со стороны белорусского лидера.

Так что, рано или поздно, в этом году придется подписать договор по нефти на российских условиях. Причем, скорее рано.

Перспектива получить экономический кризис на фоне конфликта с Россией в год президентских выборов – хороший стимул к благоразумию.