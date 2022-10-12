«Нефтью запаслись!» – в правительстве Сербии призвали ввести санкции против России

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Вице-премьер, министр энергетики Сербии Зорана Михайлович призвала ввести санкции против России.

Она подчеркнула, что никогда не меняла свою позицию по этому вопросу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государство должно определиться в вопросе введения санкций против России, но для этого необходимо подождать формирования нового правительства», – заявила Зорана Михайлович в эфире сербского телеканала TV Prva.

На вопрос журналиста, готова ли она голосовать за санкции, если войдет в новый кабинет министров, Михайлович подчеркнула, что она никогда и не меняла свою позицию по этому вопросу. Ранее она неоднократно заявляла, что будущее Сербии – исключительно в Европейском Союзе.

При этом, по словам вице-премьера, угрозы дефицита нефтепродуктов на сербском рынке нет, а новый пакет санкций ЕС, запрещающий импорт российской нефти, не повлияет на стабильность поставок этого сырья в Сербию.

«С точки зрения поставок нефти на наш рынок проблем не будет, потому что до сих пор мы импортировали сырую нефть по Адриатическому трубопроводу не только из России, но также из других стран. В этом нет ничего нового для нас, и мы знали об этом сценарии с мая. Важно то, что у нас обязательно будет достаточно сырой нефти. Результатом запрета на импорт российской нефти после 5 декабря станет снижение прибыли NIS, а не рост цен на заправках», – добавила она.

Отметим, что сербская нефтеперерабатывающая компания NIS на 50% принадлежит российской «Газпром нефти».

Но сербская чиновница, которая и ранее делала русофобские выпады, в упомянутом выступлении не ограничилась лишь намёками. По её словам, Россия ведет «захватническую, а не освободительную войну», и российский президент «подводит весь мир, каждого гражданина, каждого ребенка на один шаг ближе к страданиям».

«В такой ситуации мы должны иметь чёткую, позицию и найти свое место на следующие 100 лет. Мир меняется, геополитическая ситуация другая, и мы должны смотреть в будущее и искать свое место», – сказала Михайлович.

Местные аналитики отмечают, что подобная вольность вице-премьера вряд ли была бы возможна без позволения президента Сербии Александра Вучича, которого ныне Евросоюз принуждает сделать окончательный выбор между Брюсселем и Москвой.

Каким будет этот выбор, станет понятно после формирования нового правительства Сербии, что ожидается до конца октября.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на днях Александр Вучич заявил, что Нынешнее правительство Сербии не будет вводить санкции против России, но реальность может измениться.