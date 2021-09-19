Негодование навальнистов: Дуров нанес вероломный удар

19.09.2021 19:46 (Мск), Москва, Елена Острякова

Владелец мессенджера «Телеграм» Павел Дуров нанес вероломный удар навальнистам, которые в свое время активно поддерживали его в конфликте с Роскомнадзором.

В субботу, во второй день голосования на выборах в Госдуму он объявил о блокировке бота «умного голосования» (УГ) – затеи блогера-уголовника Алексей Навального, цель которой максимально сократить прохождение в российский парламент кандидатов от «Единой России».

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Свое решение Дуров сопроводил максимальным числом ритуальным реверансам в сторону «демократии».

«Мы рады, что миллионы россиян имели возможность воспользоваться этим ботом в рамках предвыборной кампании кандидатов, и гордимся тем, что Telegram остается самой свободной платформой в сети», – начал Дуров «за здравие» в своем телеграмм-канале.

Он раскритиковал решение Apple и Google о блокировке приложение УГ, принятое под давление российских властей, написав, что оно «создает опасный прецедент, который повлияет на свободу слова в России и во всем мире».

Дальше началось «за упокой». Дуров пожаловался на то, что его «Телеграм», зависит от экосистем Apple и Google.

«Изменение политики Apple и Google неизбежно скажется и на Telegram, так как они, будучи создателями двух главных мобильных операционных систем, находятся на вершине “пищевой цепи” распространения информации и могут диктовать правила игры разработчикам вроде нас. Это печально, но ожидаемо: я не раз писал о том, что олигополия Apple и Google представляют собой угрозу для свободы слова», – написал Дуров.

Однако свое решение прикрыть бот УГ он мотивировал вовсе не давлением IT-гигантов, а «днем тишины» в России, который владелец «Телеграм» считает легитимным.

Решение Дурова произвело эффект разорвавшейся бомбы среди навальнистов.

«Павел Дуров же не дурак, а лицемер. Это гораздо хуже. Немного жалко всех, кто сотворил себе из него кумира, ну так не надо сотворять — уже 3500 лет про это известно», – пафосно припечатал заместитель блогера-уголовника Леонид Волкова.

«Мы не ожидали, что именно Telegram заблокирует наш бот „Умного голосования“, тем более с такими формулировками, которые озвучил Павел Дуров… Telegram сам всегда боролся с блокировками и выступал против блокировок. Сейчас не было никаких особых угроз для Telegram, чтобы удалять наш бот из него», – сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» еще один подельник Навального Иван Жданов.

«Сейчас решение Павла Дурова выглядит особенно чудовищно и стыдно. С точки зрения закона решение Дурова абсурдно и является вопиющиим нарушением свободы слова», – заявила в эфире телеканал-иноагента «Дождь» бежавшая из России пресс-секретарша Навального Кира Ярмыш.

При этом она считает, что Дуров заблокировал бот УГ по личной инициативе. С ней согласна еще одна соратница блогера, которая, как считается, сотрудничает с британскими спецслужбами, Мария Певчих. В своем «твиттере» она призывает сторонников шельмовать Дурова.

«Дуров повел себя как заискивающая перед Путиным шкура. По ЛИЧНОЙ инициативе заблокировал бот Умного Голосования. Никто его не просил. Никто не запугивал. Но он решил это сделать НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ. Назвав при этом беззаконние – легитимным. Топлес фотку Дурова вешаем на стену позора и работаем сами, несмотря ни на что», – написала Певчих.

Негодующих навальнистов попытался урезонить либеральный блогер Илья Варламов. Он обратил внимание на то, что их телеграм-каналы до сих пор не заблокированы.

«Сейчас всех дико бомбит, как же так. Чтобы понимать масштаб проблемы, хорошо бы понимать, сколько человек было подписано на этот бот. Кажется, что эта потеря не критична. Важно понимать, что основные каналы Навального и его сторонников продолжают работать. То есть, связь с аудиторией есть», – написал он.

Оправдывает Дурова и ведущий «Эха Москвы» Сергей Бунтман.

«Мне кажется, что это было достаточно жесткое требование, которое в случае с Telegram грозило нам тем, что мы Telegram вообще могли потерять», – сказал он.

Долго фиксироваться на предательстве «Телеграмм» навальнистам не приходится: их разгром в интернете продолжается по всем фронтам. Google и Apple продолжают выполнять свои обязательства перед Роскомнадзором. YouTube заблокировал видео с рекомендациями по УГ. Google Docs также заблокировал списки УГ, и навальнистам пришлось срочно создавать новые файлы.

«Ужасно злюсь на Google и Apple не потому, что они прогнулись, а потому что они дураки. Они повелись на дешевый шантаж. Просто анекдотическая глупость писать “если бы они не прогнулись, их бы изгнали из России», – пишет Волков.

Бунтману это утверждение показалось странным.

«Все, кто хотел, все всё знают. Кто говорит: “Apple, Google, Telegram сняли список “Умного голосования”, поэтому я ничего не знаю, я теряюсь. Ерунда. Параноидальные поиски предателей заражают. Мне кажется, что своей паранойей очень серьезно власть отравила наши внутренние колодцы», – сказал либеральный радиоведущий.

Гораздо логичней объяснить истерику навальнистов тем, что они уже знают: успехи УГ при подведении итогов голосования будут совсем не впечатляющими. Вот объясняют провал заранее «предательством» Apple, Google и Telegram.