01.07.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Культура, Политика, Россия, русофобия
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Негодование русофоба: Артисты из РФ считают Украину «своей территорией»

Российские артисты едут на Украину не столько заработать денег, сколько выступить на территории, которую...

Российские артисты едут на Украину не столько заработать денег, сколько выступить на территории, которую они считают своей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном киевским интернет-изданием «Апостроф», заявил создатель в прошлом проекта «Караоке на майдане» украинский телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк, известный своей патологической русофобией.

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У него поинтересовались, почему многие российские артисты так стремятся выступать на Украине.

«Когда-то российский футболист Игорь Колыванов перед чемпионатом Европы сказал такую фразу, когда его что-то спросили об украинских футболистах, мол, «вся Украина – это наша территория». Это ответ на ваш вопрос о том, почему они сюда идут. Спасать «русскоязычных» так называемых, и помогать зарабатывать на хлеб с икрой, как говорит Серега Пархоменко, нашим «контрамаркам» и другим «карабасам». Вот и вся история», – считает Кондратюк.

При этом он говорит, что дело даже не в деньгах.

«Нет, а в том, что они считают это своей территорией. Каждый человек, который сейчас идет по улице, это их человек, и они должны для них давать концерты», – уверяет Кондратюк.

Ранее он утверждал, что «русские – это мразь».

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