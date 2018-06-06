06.06.2018, Москва, Владимир Гладков

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Неизбежный развал Украины станет последним шагом на пути Донбасса в Россию

Окончательный распад украинского государства позволит республикам Донбасса сделать последние шаги на пути возвращения в состав России.

Таким мнением в эфире YouTube-канала «Свободная пресса» поделился глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они сильно ошибаются, что оскал не будет продемонстрирован и все просто так сойдет им с рук. Не сойдет. Я уверен в том, что корпуса (ДНР и ЛНР – прим. ред.) сумеют сдержать любые атаки, на которые способны ВСУ», – сказал Бородай.

Также, по его мнению, несмотря на тяжелое экономическое положение, жители республик Донбасса готовы терпеливо идти к поставленной цели – стать частью России.

«На территориях республик экономическое состояние непростое, и достаточно тяжелое, но люди терпят, потому что нужно терпеть, потому что они ждут, когда определится их судьба. Они изначально не собирались заводить независимые республики, но это является вынужденным шагом по направлению к России. Они ждут, когда будет сделан следующий шаг, и этот шаг уже будет окончательным – они войдут в состав России в качестве такого же региона, каким является любой другой российский регион», – отметил глава Союза добровольцев Донбасса.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что окончательный крах украинского государства так или иначе случится, что станет последним шагом в процессе воссоединения исконно русских территорий.

«Мы неизбежно столкнемся с таким процессом, как развал Украины в целом. И в этом процессе будут возможны и необходимы шаги, благодаря которым Донбасс, а может и некоторые другие территории так называемой Украины, вернутся в Россию», – подытожил Бородай.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в ДНР заявили о готовности дать достойный ответ на украинскую агрессию.