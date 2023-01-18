«Нейтральный» Израиль причастен к поставкам снарядов Киеву

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США начали передачу Киеву около 300 тысяч артиллерийских снарядов со своих складов в Израиле, поставка была одобрена израильскими властями.

Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В материале NYT сообщается, что Пентагон использует обширный, но малоизвестный широкой публике запас американских боеприпасов на складах в Израиле, чтобы удовлетворить «острую потребность Украины в артиллерийских снарядах в войне с Россией». Склады созданы для обеспечения войск США оружием и боеприпасами для использования в ближневосточных конфликтах, Вашингтон также разрешил Израилю доступ к ним при чрезвычайных ситуациях.

NYT пишет, что 300 тысяч снарядов калибра 155 мм должны быть отправлены Киеву со складов в Израиле. По информации газеты, около половины из них уже отправлены в Европу. Израильские и американские официальные лица заявили, что боеприпасы будут доставлены украинцам через Польшу.

Хотя формального согласия израильских властей для перемещения боеприпасов с упомянутых складов не требуется, однако Вашингтон в минувшем году получил одобрение на поставки снарядов Киеву со стороны тогдашнего премьер-министра Израиля Яира Лапида. Информацию об этом подтвердили газете израильские чиновники.

Американское посольство в Израиле не дало комментариев, посольство Украины заявило, что «ничего об этом не знает», а посольство России отказалось комментировать ситуацию в целом.

«Эти боеприпасы находятся под охраной Израиля, но американцам не нужно разрешение на передачу. Боеприпасы являются американской собственностью», – заявил газете бывший глава министерства обороны Израиля, отставной генерал ВВС Давид Элкана Иври.

Израиль осудил вторжение России на Украину, но формально отказывался отправлять оружие непосредственно Киеву, хотя бывший премьер-министр Лапид на словах был ярым сторонником Украины. Вопрос в том, какой будет политика правого правительства Биньямина Нетаньяху, вернувшегося к власти 29 декабря прошлого года.

Тель-Авив хочет поддерживать хорошие отношения с Москвой из-за многочисленного русскоязычного меньшинства в Израиле и с целью координации ударов по объектам в Сирии, где находятся российские войска, отмечает издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявлял, что Израиль не будет жертвовать своей безопасностью ради Украины.