Некачественная вакцина начала косить ряды ВСУ

25.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Умершая в Одесской области после антиковидной прививки военнослужащая имела тяжелые хронические заболевания, с которыми нельзя служить в армии.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», делавшие вскрытие врачи сообщили, что причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. У умершей также диагностирован атеросклеротический кардиосклероз.

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В свою очередь президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта не видит ничего необычного в том, что у военнослужащей обнаружены такие болезни.

«Качество медобслуживания военнослужащих сегодня не выполняет профилактических функций. Под наблюдение врачей попадают те, кто сами начинают на что-то жаловаться. Поэтому нет ничего необычного в том, что у военнослужащих есть такие проблемы со здоровьем, которые обнаружены у умершей.

Другой вопрос – что та вакцина, которой вакцинируют военнослужащих встречает в стране большое неприятие и недоверие. Ее каким-то непонятным образом, через фирму-прокладку завезли в страну и преподносят как панацею, хотя все знают, что это – одна из самых низкопробных вакцин от COVID-19, которая создана для слаборазвитых государств», – сказал Шабовта «ПолитНавигатору».

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