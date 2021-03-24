Под Одессой укол индийской вакциной убил карательницу, отправлявшуюся воевать в Донбасс

24.03.2021, Одесса, Юрий Коваленко

Новости Украины

В Одесской области скончалась военнослужащая ВСУ, которая должна была отправиться в зону «ООС», однако получила прививку индийским препаратом «CoviShield».

Об этом сообщили в пресс-службе Медицинских сил ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Одесской области, за пределами воинской части, во внеслужебное время, внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащая военной службы по контракту. Сослуживцами была сразу вызвана скорая медицинская помощь и проинформирована медицинская служба воинской части. Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не имели успеха», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что погибшая в ближайшее время должна была отправиться в «ООС». Три дня назад она получила прививку «CoviShield», несмотря на то, что страдала гипертонией.

«Судебно-медицинская экспертиза назначена на 24.03. О её результатах будет сообщено дополнительно», – добавили в Медицинских силах.

Напомним, несмотря на то, что «CoviShield» уже заслужил плохую репутацию среди украинских мам из-за тяжелых побочных эффектов, посол Британии Мелинда Симмонс заявила, что вакцина от коронавируса «AstraZeneca» и прибывший на Украину её аналог «Covishield» якобы абсолютно идентичны.