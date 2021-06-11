«Нехороший шепоток». Перед встречей с Путиным Байден теряет ориентацию

В западной прессе все чаще начинают говорить, что президент США Джо Байден, которому предстоит встреча с российским лидером Владимиром Путиным, представляет собой лидера больше по форме, чем по содержанию.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

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По его словам, складывается ощущение, что Байден еще не до конца определился с психологией своего поведения в отношении российского президента.

«С одной стороны, в Вашингтоне расшифровали сигнал Москвы о том, что она готова говорить на равных в прагматическом ключе. С другой стороны, Байден хочет предстать лидером западного мира, который с некой манией величия протягивает заведомо уязвимому сопернику руку дружбы и сотрудничества, всем видом показывая, что Россия может рассчитывать на благосклонность Америки только в том случае, если она будет хорошо себя вести и проявит уступчивость», – говорит Васильев «Московскому комсомольцу».

Он считает, что здесь начинается довольно скользкая ситуация, и есть вероятность, что подобным поведением Байден может загнать себя в угол.

«От него ждут жестких высказываний. Американский лидер должен действовать по принципу Гая Юлия Цезаря – «пришел, увидел, победил». В противном случае он рискует потерять позиции. Тогда пойдет обратная тенденция, скажут, что Байден несостоятельный лидер западного мира, пойдет нехороший шепоток. А он, кстати, уже идет. В западной прессе высказывается мнение о том, что глава Белого дома, скорее, лидер по форме, нежели по содержанию», – говорит политолог.

Впрочем, эксперт признает, что сложно прогнозировать, как в действительности будет развиваться диалог двух президентов.

«Возможность четко ответить на вопрос не дает преклонный возраст главы Белого дома и его понимание ориентации в пространстве и времени. Но, судя по сделанным им ранее заявлениям и подходам, создается впечатление, что на саммите в Женеве могут возобладать линия на доминирование и так называемый принцип «старшего партнера», – не исключает собеседник издания.

Он напоминает, что это будет саммит лидеров двух стран, которые уже знакомы друг с другом и даже два раза встречались.

«Но не забывайте, что к примеру, в 2011 году на тот момент вице-президент Байден опять-таки выступал с некой манией величия, в особенности, когда предлагал Путину занять пост в Международном олимпийском комитете и больше не баллотироваться в президенты. Я думаю, что это шлейф может остаться», – полагает Васильев.

Переговоры президентов США пройдут 16 июня в Женеве на вилле La Grange, где в свое время встречались Рональд Рейган и Михаил Горбачев.

В Киеве же, как сообщал «ПолитНавигатор», считают, что в ходе нынешней встречи Путин не повторит ошибок Горбачева.