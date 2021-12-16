Нелегальная трудовая миграция из Украины выросла в пять раз с 2013 года

16.12.2021  20:34 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, ЕС, Коррупция, Криминал, миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Количество нелегальных трудовых мигрантов из Украины, которые предпочитают работать за границей, с 2013 года увеличилось в пять раз.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила политический аналитик Ева Антоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Количество нелегальных трудовых мигрантов из Украины, которые предпочитают работать за границей, с 2013 года...

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«Если рассматривать статистику официально устроенных украинских граждан в других странах, то начиная с 2013 года – она особо не менялась. Но мы переходим к вопросу легальных и нелегальных переводов денежных средства украинскими гражданами в Украину.

Через счета банков и международные объемы переводов практически не увеличились, а через неформальные каналы объемы переводов наших эмигрантов увеличились с 2013 года фактически в пять раз.

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что с 2013 года нелегальная трудовая миграция возросла в таком же процентном отношении», – заявила Антоненко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Европа активно привлекает трудовых мигрантов из Украины и дает им возможность зарабатывать в разы больше, чем дома, из-за чего Украина все больше теряет трудовой потенциал.

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