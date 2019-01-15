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15.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, ЕС, Украина
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Нелетная погода: Климкин с дипломатами из ЕС не смогли добраться до Мариуполя

Ввиду сложных погодных условий министры иностранных дел Украины, Польши и стран Балтии не смогли долететь в Мариуполь, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

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«Несмотря на сложные погодные условия, попытались долететь до Мариуполя. Экипаж военных вертолетов, в условиях тумана и угрозы обледенения, принял решение вернуться на Днепровский аэродром», — написал министр на своей странице в соцсети.

Он добавил, что будет организована видеосвязь с теми, кто ожидал министров в Мариуполе.

Климкин проинформировал, что находится с коллегами в Днепре: «Сейчас с моими коллегами уже в больнице им. Мечникова в Днепре».

Напомним, ранее “ПолитНавигатор” сообщал, что Павел Климкин и главы МИД Литвы Линас Линкявичюс, Латвии Эдгарс Ринкевичс, Эстонии Свен Миксер и Польши Яцек Чапутович собирались сегодня посетить Мариуполь.

Согласно пресс-релизу МИД Украины дипломаты “планировали ознакомиться с актуальной социальной и экономической ситуацией, осложненной российской агрессией, в частности созданием препятствий свободе мореплавания через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя. Министры также хотели ознакомиться со сложной ситуацией по безопасности, вызванной российской агрессией на Донбассе”.

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