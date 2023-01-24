«Нельзя пи…ми называть плохих людей» – гомосексуалист из ВСУ

После начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года украинцы начали терпимее относиться к представителям ЛГБТ.

Об этом в эфире интернет-канала «Заборона» рассказал называющий себя «открытым геем» драматург из Киева Александр Жуган, который вместе со своим партнёром после начала СВО вступил в тероборону ВСУ миномётчиком, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ношу свой патч [шеврон с единорогом у геев в ВСУ] не потому, что играю в какие-то политические игры, не потому что хочу пропагандировать. Вы понимаете, насколько риторика националистической организации похожа на риторику России в этом плане? Что есть какая-то пропаганда, что ты увидишь патч с единорогом, и тебе сразу понравятся мужчины, и что как сообщество мы чувствуем себя сильнее. Другой момент, что не все, мы на Украине идеализируем военных, а потом через несколько лет мы начнём говорить о преступлениях, которые были, о пьянстве, которое было в армии, про эту обратную сторону медали. Что не все военные героические герои, но были люди, которые просто тупо тормозили армию, сидели бухали, прятались в штабе. Также и среди ЛГБТ-тусовки не все такие, каких хочется обнимать, нет, есть и абсолютно отвратительные персонажи», – заверил Жуган.

В доказательство своих слов, что извращенцы – такие же украинцы, он рассказал, что его единомышленники точно так же пытаются искоренить в себе всё русское.

«ЛГБТ-тусовка сейчас тоже проходит очень болезненный период перемен, как и всё украинское общество, но ЛГБТ, кроме того, что ты как любой гражданин этой страны проходишь изменения и искореняешь из себя те имперские корни, которые были посажены Россией глубоко, но ты ещё и как человек, принадлежащий ЛГБТ, проходишь свой личный процесс изменений сознания», – сказал миномётчик.

Он привёл довольно забавный пример.

«До полномасштабного вторжения я постоянно говорил, что применять слово «пидор» или «пидарас» как обозначение плохого человека – это не окей, это абсолютно гомофобная риторика. И не просто гомофобная, а российская гомофобная риторика, что это слово корнем идёт в тюремную российскую лексику. И мы не можем говорить, что, вот, это просто про плохих людей, это не имеет никакого отношения к геям. Имеет. И сейчас больше ЛГБТ-людей поняли, что это не окей употреблять эти слова, но есть люди, которые такие слова употребляют. В обществе тоже изменения происходит, тоже идёт больше принятия ЛГБТ-людей, но, скорее, эти изменения происходят с людьми, которые и до полномасштабного вторжения были готовы к этим изменениям», – объяснил Жуган.

Он добавил, что отношение со стороны националистов не мешают его оптимистическому взгляду на признание геев в украинском обществе.

«У меня нет никаких иллюзий, что определённая националистическая организация, с которой мне посчастливилось познакомиться, и я служил в том подразделении, что как выйдем [неразборчиво], я буду по одну, а они по другую сторону баррикад с говном в кондомах нас ждать, что они не изменятся никогда. Это определённый вектор мировоззрения. Однако мне нравится, что люди, которые глубоко не задумывались об этих вопросах, которые думали: «Ой, пусть геи дома занимаются своими гейскими делами и не пихают нам в лицо своё гейство», у них начало что-то мигать в голове, какие-то проблески сознания», – рассказал бывший «драматург».