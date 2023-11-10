«Нельзя такое простить» – в ВСУ ополчились на депутата, предложившего ввести сухой закон

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Депутат Верховной рады Украины от «Слуг народа» Мария Безуглая обвинила командование ВСУ в алкоголизме и потребовала ввести в армии сухой закон.

Об этом она написала на своей странице в соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отправляю обращение в министерство обороны Украины и главнокомандующему ВС Украины с просьбой уделить внимание: нужен «сухой закон» среди военного руководства в условиях военного положения», – написала она.

За это на депутата сильно ополчился один из главарей запрещенной в России группировки «Нацкорпус», террорист и бывший командир неонацистского полка «Азов» Максим Жорин.

«Она ж не одна такая, есть целая куча людей, которые абсолютно не способны не то что к работе в Верховной раде, они в принципе к интеллектуальной работе не способны. В этом плане меня шокирует немного другое – то, что украинцы это спокойно воспринимают. Такие факторы, как Безуглая, Тищенко и тому подобное – это безразличие украинцев, которые сводят всё к шутке», – сказал нацист в эфире канала «Апостроф».

Он подчеркнул, что таким людям не место в руководстве страны, и призвал к расправе.

«Таких людей не должно быть. Их высказывания и то, что они пишут, это нельзя просто так прощать и забывать. Всё это должно получать категорическую реакцию общества. Я думаю, что Мария Безуглая, скорее всего, имеет какие-то собственные проблемы с алкоголем, раз она пишет подобные вещи. Какое она вообще имеет отношение к армии, и откуда она знает, кто и сколько пьёт в армии? Это или касается какого-то окружения Марьяны, или непосредственно её. Это не те проблемы, которыми они должны заниматься. Общество просто забивают дурными вопросами вместо того, чтобы заниматься реальными делами. У нас реально очень много проблем на фронте, в тылу. У нас до сих пор проблемы со статусом, с выплатами, с обеспечением армии», – негодовал нацист.

Напомним, накануне в Киеве жаловались, что подавляющее большинство бойцов ВСУ – это алкоголики и наркоманы.