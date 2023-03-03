Немцы постепенно украинизируются, выбирая пушки вместо масла
Почти две трети граждан Германии выступают за дополнительное финансирование Бундесвера, даже если это будет предусматривать экономию других расходов или взятие денег в долг.
Об этом свидетельствуют последние данные опроса ZDF-Politbarometer, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
62% респондентов выступают за то, чтобы Бундесвер получил дополнительные средства, даже если это означает экономию в других сферах или долги. Такой результат наблюдается среди сторонников всех партий, кроме «Левых», где против выступают 73%. Против дополнительных военных расходов выступает чуть меньше трети (32%) жителей Германии, остальные 6% с ответом не смогли определиться.
Кроме того, 66% респондентов поддерживают тесное сотрудничество Германии с США по Украине, и лишь 28% настроены к этому критически. Среди последних значительно больше респондентов на востоке Германии (46%), чем на западе (23%).
Что касается военной помощи самой Украине, для 49% немцев это увеличивает опасность нападения России на западные государства, тогда как 45% не боятся этого. Особенно высоко оценивают такой риск сторонники «Альтернативы для Германии» (73%), «Левых» (69%) и Свободной демократической партии (68%) – причём последняя входит в правящую коалицию.
При этом немцы разделились в вопросе того, должна ли Украина идти на территориальные уступки РФ в обмен на мир. 41% опрошенных считает, что Запад должен оказывать давление на Украину, чтобы она признала территориальные потери, если это могло бы положить конец войне. Столько же (41%) выступают за то, чтобы помочь Киеву отвоевать все удерживаемые Россией территории, включая Крымский полуостров.
Как сообщал «ПолитНавигатор», более половины жителей ФРГ полагают, что поставки немецкого оружия Киеву превращают Германию в сторону конфликта на Украине.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.