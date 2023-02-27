Более половины немцев считают Германию стороной конфликта на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Более половины жителей ФРГ полагают, что поставки немецкого оружия Киеву превращают Германию в сторону конфликта на Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA. Большинство опрошенных против поставок Киеву немецких танков и истребителей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По данным опроса, 51% респондентов заявили, что поставки оружия Киеву делают Берлин участником российско-украинского вооружённого конфликта. При этом 37% опрошенных высказали противоположную точку зрения.

В то же время, 40% немцев считают, что из Германии на Украину поставлено слишком много оружия. Лишь 22% отметили, что военная поддержка Киева со стороны Берлина слишком мала, 23% назвали её достаточной.

Планируемую поставку Киеву немецких танков 44% опрошенных оценивают как неправильное решение, но 41% считают это правильным. Как отмечают социологи, ещё более выражена позиция в отношении поставок немецких истребителей на Украину. Против этого выступают 56% опрошенных, и только 27% – за такое решение.

Однако, как отмечает немецкий правительственный портал DW, для канцлера Олафа Шольца это по-прежнему не проблема.

«Эти дебаты не имеют смысла», – сказал он 23 февраля 2023 года в эфире немецкого общественного телевидения ZDF.

По его мнению, сейчас необходимо сделать так, чтобы Украина могла защищаться от нападения России.

«Именно оружие, которое мы им поставляем, вносит в это необходимый вклад», – заявил Олаф Шольц.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил 26 февраля, что страны НАТО посредством поставок оружия участвуют в военном конфликте на Украине.

«Это не просто военно-техническое сотрудничество, они же деньги-то за это не получают. В одностороннем порядке эти вооружения передаются, а значит это в известной степени, хотя бы косвенно, но все-таки соучастие в тех преступлениях, которые творит киевский режим, в том числе обстреливая жилые кварталы Новороссии и Донецка», – сказал президент РФ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 25 февраля в Берлине и других городах Германии прошли массовые демонстрации против поставок оружия Киеву и за переговоры с Россией.