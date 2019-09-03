Немецкие наци отводят душу в Донбассе с побратимами из «Азова»

03.09.2019, Москва, Владимир Гладков

В Германии начинают вскрываться факты о немецких неонацистах, которые ездят на Донбасс для того, чтобы участвовать в боях на стороне нацполка «Азов».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил главный редактор немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали сюжет из эфира украинского телеканала «112», где одиозная депутат Надежда Савченко назвала высказывания одного из деятелей еврейской общины Украины ЕвгенияЧервоненко пошлыми и сексистскими, на что тот припомнил ей антисемитские заявления на одном из предыдущих эфиров.

«Это относится ко всем тем проституткам, которые пытаются спекулировать и на национальной теме, и на теме взаимоотношений. Вот то слово, которое вы не назвали, я его могу назвать, потому что я сам отношусь к этому.

Когда говорят о «жидах», то, извините меня, это то, о чём на Украине говорят постоянно. У них есть такой учёный, Гай-Нижник по-моему его фамилия, у которого вышел целый гигантский трактат, в котором он объясняет, почему евреев нужно называть именно так. И никто этому не возмущается, и еврей Зеленский об этом молчит», – прокомментировал Сосновский.

«Самое противное, что сейчас немцы начинают потихонечку вскрывать то, что немецкие нацики ездят всё-таки до сих пор на Восток Украины для того, чтобы участвовать на стороне «Азова», участвовать вместе с «Азовом» в боях, которые до сих пор происходят там.

«Neues Deutschland» некоторое время назад напечатала большую статью о неком «Иване», который рассказывает, как он был в этом батальоне «Азов» с нацистами, как он воевал, и немцы об этом начинают говорить открыто. Я хочу, чтобы украинцы об этом сказали открыто, а не немцы», – добавил журналист.