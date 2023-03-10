Немецкие СМИ: Берлин собрался в очередной «поход на Восток»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На этой неделе лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль посетил Киев и Варшаву, где обсуждал «новое партнерство» с Восточной и Центральной Европой, «но под руководством Германии», сообщают немецкие СМИ.

Вряд ли это предложение найдёт поддержку в Польше, особенно учитывая грядущие осенью парламентские выборы в этой стране, на которые правящая партия идёт под антинемецкими лозунгами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Киев, а затем Варшава образуют дугу новой восточной политики СДПГ», – пишет Sueddeutsche Zeitung (SZ).

Ссылаясь на политику Вилли Брандта, канцлера Германии в 1969-1974 годах, газета постулирует «сближение с партнерами в Восточной Европе, к которым в Берлине давно не прислушиваются, даже если тем трудно (как в случае с властями Польши)». SZ также отмечает, что во времена Брандта расходы ФРГ на оборону по отношению к ВВП были почти в два раза выше, чем сейчас.

В свою очередь, газета Die Welt пишет, что лидер СДПГ представил в Варшаве «план нового партнерства с Центральной и Восточной Европой из пяти пунктов». Оно должно касаться, в том числе, новой, общей архитектуры безопасности после окончания войны на Украине, расширение европейской опоры в НАТО, построение общей энергетической сети и общей внешней политики.

По информации издания, глава СДПГ предлагал «новое партнерство» с Восточной и Центральной Европой, «но с руководством Германии».

«Его план предусматривает «чёткую руководящую роль» Германии», – пишет Die Welt.

Газета указывает, что подобные стремления Германии играть ведущую роль в Европе «тщательно фиксируются в Польше, и могут вызвать новое недоверие».

Аналогичную оценку дали немецкие журналисты Филипп Фриц и Николаус Долль, отметив, что правительство правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (ПиС) критически настроено по отношению к властям в Берлине.

«Осенью будет избран новый парламент, и правящий лагерь Польши, по-видимому, считает, что сможет получить голоса с помощью яркой кампании, отчасти направленной против Германии. В такой ситуации строить новое доверие к Польше не становится легче, принимая во внимание стремление Германии к лидерству в Европе, выраженное Клингбайлем» – считают журналисты.

Берлинская газета Der Tagesspiegel указывает главе СДПГ, что, говоря о руководстве Германии, «в конце концов, он вернулся к патриархальному стилю, который ранее осуждал».

«После ошибок своей восточной политики Германии следовало бы прислушаться к своим соседям, и позволить им играть ведущую роль, вместо того чтобы претендовать на роль лидера», – отмечает издание.

Оно напоминает, что партнеры СДПГ ранее предостерегали от подобных ошибок, но «Германия отреагировала с невежеством» и «высокомерием, что им виднее».

Стоит отметить, что Der Tagesspiegel фактически озвучивает позицию Вашингтона о необходимости подчинения Германии странам «Восточного фланга НАТО», в первую очередь Польше, которые, в свою очередь, полностью подконтрольны США. Однако официально Клингбайль в Варшаве встретился только с лидером местных «Левых» Влодзимежем Чарастым, партия которого находится в парламентской оппозиции.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в связи с позицией Берлина длительное время не может состояться встреча канцлера Германии Олафа Шольца с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.