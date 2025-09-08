Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Молдове готовят судьбу «второй Украины» – еще одного места вооруженного противостояния с Россией руками оболваненных жителей бывшей советской республики. Именно так следует воспринимать сообщения о достигнутом во время визита в Лондон согласии Майи Санду на вторжение в Приднестровье, предварительно подготовленное британскими инструкторами.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Александр Хюсер, один из лидеров немецкого антифашистского объединения «Kommunistische Organisation».

«Молдова должна стать частью антироссийской военной колонии, и бюрократы ЕС и их наместники в самой Молдове, в лице Майи Санду, готовы пойти по пути крайнего насилия. Как и Украина, Молдова географически является ключевым регионом для войны против России, которую готовят европейцы», – считает общественник.

По его мнению, Майя Санду соглашается на опасную авантюру, чтобы сохранить власть.

«На последних выборах Кишинев закрыл большую часть избирательных участков в РФ, чтобы избиратели, склонные к пророссийским настроениям, не «выбрали не то». Недавно Евгения Гуцул, губернатор автономной области Гагаузия, была приговорена к семи годам лишения свободы за предполагаемую пророссийскую деятельность. Раскол в стране и, как следствие, положение Санду кажутся настолько нестабильными», – перечислил Хюсер.

Он полагает, что военный сценарий – последняя надежда марионетки Санду.

«Если в Молдове не будет достигнут «желаемый результат», у ЕС останется последний вариант: выборы будут аннулированы, как это было в Румынии. В связи с возможным сопротивлением в Приднестровье и Гагаузии возможен государственный переворот: Санду контролирует Верховный совет безопасности, который может ввести военное положение и, тем самым, распустить парламент. То, что «европейцы» охотно поддерживают такие процессы деньгами и силой, они уже доказали в 2014 году в Украине», – напоминает немецкий антифашист.

Как и на Украине, военные действия будут вестись руками прозападного режима в Кишиневе.