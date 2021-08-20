Немецкий эксперт объяснил, почему Меркель в Москве попросит помощи у Путина

20.08.2021 10:34 (Мск), Москва, Владимир Главков

Поскольку для Германии на данный момент самой большой угрозой являются многочисленные беженцы из Афганистана, Берлин хочет, чтобы Москва помогла остановить этот поток.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На главный план в Германии выходит опасность громадного, в двадцать-тридцать раз большего потока афганских беженцев через Турцию, которые могут оказаться возле границы Германии через несколько недель, как раз во время выборов. У Меркель есть план: платить деньги, точно так же, как Турции, центральноазиатским государствам, чтобы они держали границу на замке. Потому что не хотят платить Ирану из-за санкций. В Германии хотят, чтобы центральноазиатские государства принимали беженцев и оставляли их у себя», – сказала эксперт.

Также он отметил, что Меркель очень важна поддержка России как главной страны в ОДКБ и ЕАЭС в решении миграционного кризиса.

«Конечно, Германия хочет, чтобы Россия – главная страна в ОДКБ и в ЕАЭС – посодействовала тому, чтобы план с мигрантами реализовался. Чтобы Россия играла на стороне Европы, а не против, защищая, к примеру, Лукашенко в этом отношении. Для Меркель сегодня это очень важный вопрос, потому что второй кризис беженцев, если он разразится, полностью разрушит все её позитивное канцлерство. Потому что главной проблемой её канцлерства был именно миграционный кризис 2015 года», – заключил Рар.

Аэропорт Кабула в эти дни.

Напомним, накануне первая группа беженцев – переводчиков и сотрудников различных американских структур в Афганистане – в количестве 250 человек прибыла сегодня в Албанию .