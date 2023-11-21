Немецкий министр обороны в Киеве: Наклевывается германская зрада

Новый пакет помощи в размере 1,3 млрд евро, включающий снаряды и системы ПВО, пообещал Украине министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев на десятую годовщину начала Евромайдана – кровавого госпереворота, который в итоге привел к нынешней войне.

Приезд немецкого министра сразу вслед за вчерашним пребыванием в Киеве главы Пентагона Ллойда Остина, давшего понять, что Вашингтон рассчитывает на продолжение военных действий, – еще одно свидетельство о том, что ни к какой «заморозке» конфликта Запад склонять Украину не будет. Об этом в своем блоге пишет специализирующийся на Германии политолог Тимофей Борисов.

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«Ни к каким переговорам он склонять Зеленского не собирается… Речь будет идти о продолжении войны. Косвенно вчера эту информацию подтвердил журнал Шпигель. Я вчера проводил разбор крайне воинственной статьи, в которой говорилось о необходимости начать вести войну с Россией по всем фронтам, не боясь упреков в вовлечении Германии в прямой конфликт с Россией и расширять противостояние на украинском фланге… Уверен, что немецкая разведка докладывает в Берлин, что Украина пребывает, если и не на пороге грандиозного шухера, то как-то трохи приуныла… Писториус также понимает, что Киеву жизненно необходимо срочно выработать противоядие против Ланцетов и ракетных атак ВС РФ по тылам Украины. Это большая военная проблема, которую необходимо срочно решить. В Берлине понимают, что русские ракеты легко могут создать кризис системы энергоснабжения, а зимой это предоставляет особую угрозу для киевского режима. Так что Писториус приехал в первую очередь решать свои прямые военные задачи. 1.смотреть, какие новые системы вооружения необходимо поставить, 2. какую номенклатуру вооружений обновить, 3. совместно с ВСУ спланировать зимнюю кампанию», – пишет Борисов.

Правда, практически одновременно Financial Times сообщила о глубоком финансовом кризисе в Германии, Берлин вынужден заморозить расходы.

«…Министры правительства изо всех сил пытаются найти способы закрыть дыру в 60 миллиардов евро. Источник, знакомый с военным бюджетом Германии, сообщил, что замораживание может повлиять на несколько многолетних проектов министерства обороны, в том числе на 8 миллиардов евро, запланированных для Украины в 2024 году», – пишет издание.

Социолог Денис Селезнев объясняет происходящее простыми словами:

«Наклевывается германская зрада. В общем в Германии и не только в ней, существует так называемый «долговой тормоз». В чем он заключается? По закону государственный долг не может быть выше 0,35% ВВП. Грубо говоря, Германия всегда ориентировалась на то, чтобы жить по средствам, так как валюту они не эмитируют. Нарушать можно только в случае чрезвычайной ситуации. Когда был ковид, то ввиду эпидемии парламент приостановил действие этого правила, так как ситуация была чрезвычайная. Однако, нынешней звероморфной коалиции понравилось наращивать долги, и когда эпидемия закончилась, никто не стал останавливаться… Включить обратно тормоз пытались уже несколько раз, но теперь уже и суд запретил его несоблюдение… Теперь понадобится решение парламента, чтобы что-то с этим сделать. Насколько получится это сделать у нынешней коалиции, где уже все друг друга считают бременем, особенно зеленых отморозков, это мы теперь понаблюдаем… Следующий парламент, учитывая настроения немцев, уже не будет таким щедрым к профессиональным попрошайкам. Так что следим за развитием драмы… А ведь год назад слабеющую Россию должна была раздавить коалиция с триллиардом триллиардов ВВП», – язвительно напоминает Селезнев.