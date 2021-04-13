Немецкий педагог и философ – германскому послу: «Извинитесь перед сербами!»

13.04.2021, Белград, Драган Груич

Немецкий доктор педагогики и психолог Рудольф Хензель направил письмо послу Германии в Сербии Томасу Шибу, в котором выразил возмущение ранее высказанным им оправданием бомбардировок НАТО Югославии.

Об этом сообщили «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полтора года назад я переехал в Белград со своей женой, сербским дипломатом на пенсии из Линдау на Боденском озере, – написал Хензель. – Как немец, я не осмелился бы смотреть в глаза своим родственникам, друзьям и знакомым, если бы не занял четкую позицию в отношении вашего, как для меня, так и, вероятно, для большинства сербов, заявления, которое трудно объяснить.

По сообщениям сербских и немецких СМИ, даже в то время, когда сербский народ отмечал трагическую 80-ю годовщину бомбардировки Белграда во время Второй мировой войны, вы заявили, что бомбардировки 1999 года были необходимы для предотвращения гуманитарной катастрофы и геноцида в Косово. Какая гротескная фальсификация истории!».

Немец подчеркнул, что инициатива написать Томасу Шибу у него родилась потому, что бомбардировку Югославии боеголовками с обедненным ураном, что привело впоследствии к росту онкологических заболеваний, он считает одной из самых мрачных страниц истории Западной цивилизации.

«Я в ужасе от того, что немецкий дипломат без всякой нужды занимается дешевой пропагандой НАТО, и мне интересно, должен ли такой человек быть послом? Однако этот вопрос должны решить сербский народ и руководство Сербии. В любом случае я предложу свое открытое письмо для публикации в Германии и в других странах», – заявил Хензель.

Напомним, что посол Германии в Сербии Томас Шиб оправдал агрессию НАТО против Югославии, заявив, что она помогла «избежать геноцида».