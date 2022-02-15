Немецкий политолог: Шольц хочет добиться мира с Россией за счет Украины

Новости Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц является сторонником мира с Россией в отличие от министра иностранных дел этой страны.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил немецкий политолог, бывший глава представительства фонда Генриха Бёлля на Украине, эксперт по Центральной и Восточной Европе Сергей Сумленный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, об этом свидетельствует вчерашний визит Шольца в Киев и его отказ говорить о российском газопроводе «Северный поток-2».

«Если мы смотрим именно на Шольца, то есть не говорим про позиции других представителей власти в Германии, как например Анналена Бербок, которая является главой «зеленого» министерства иностранных дел и до последнего времени была одной из соруководителей «Зеленой партии» Германии, или других представителей и представительниц, скажем, Либеральной партии. Если мы концентрируемся именно на Шольце, то я боюсь, что единственное, что объединяет Шольца и Соединенные Штаты в этой проблематике украино-российской войны, – это то, что, конечно, он хочет мира. Шольц хочет мира – вопрос в том, за чей счет и за какую цену», – сказал эксперт.

«Вот, Шольц, очевидно, хочет достичь мира за счет Украины. Он даже ни разу «Северный поток-2» не вспоминал в своих ответах, несмотря на то, что дважды его спросили. Мы помним, что это был Шольц, что еще когда он был вице-канцлером ФРГ, во время правительства Ангелы Меркель, он был и главой Министерства финансов, предлагал Соединенным Штатам, что Германия за государственный счет на миллиард евро покупает американский сжиженный газ и американцы отстают от «Северного потока» – такая сделка, чтобы они не налагали санкции на «Северный поток». Тут мы видим традиционное объединение немецких социал-демократов», – заявил Сумленный.

Напомним, накануне, во время визита в Киев, Шольц не смог скрыть ироничную улыбку, когда президент Украины Владимир Зеленский закатил дежурную истерику об экономических опасностях, исходящих от запуска газопровода «Северный поток-2».