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Новости Украины

Несмотря на непримиримую антироссийскую риторику со стороны Запада, стартовавшие в Женеве российско-американским переговоры внушают оптимизм.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»., в своем телеграм-канале пишет немецкий политолог Александр Рар.

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Он считает, что, несмотря «на вопли и злобу западных СМИ», в перспективе «видна разрядка».

«Вхождение Украины в НАТО заморожено. На много лет, наверно, даже навсегда. Германия и Франция не отказываются от своего вето, которое они в 2008 году наложили на вхождение Киева и Тбилиси в НАТО. Думаю, Париж и Берлин здесь не в одиночестве. Все последние дни Запад даёт Украине понять, что по-настоящему воевать с Россией за Украину он не будет. Другое дело санкции – ими Запад России угрожает, ведь Запад стоит на стороне Украины», – отмечает Рар.

Он также считает, что Россия, возможно, добилась отвода тяжелой военной техники, угрожающих ракет и новых установок ПРО с территории Восточной Европы.

«Запад не прочь пойти здесь России навстречу, если Россия уменьшит свое военное присутствие на границе с Украиной. На Западе быстро найдутся политики, которые согласятся с всеобщим возвращением к Договору Россия – НАТО 1997 года. Так жить спокойнее. И под конец: реабилитация ОБСЕ как третьего «столпа» европейской архитектуры безопасности. В отличие от НАТО и ЕС, Россия ведущий член этой организации», – добавил эксперт.

Впрочем, он не исключает, что переговоры могут завершиться провалом.

«Конгресс США, партия Зеленых в Германии, русофобские настроения в ряде восточно-европейских стран – они не хотят разрядки отношений, как этого захотели трезвые головы в Вашингтоне и Москве после Карибского кризиса, поскольку считают, что на стороне Запада преимущество в силе», – предупредил Рар.