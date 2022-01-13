Яценюк: «Путин съест Зеленского на завтрак»

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не должен идти на переговоры с Москвой без сопровождения представителей Запада.

Об этом в ходе онлайн-дискуссии на интернет-канале «Open Ukraine» заявил экс-премьер Украины Арсений Яценюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не критикую господина Зеленского, но я бы ему посоветовал не осуществлять никаких отдельных сепаратных переговоров с Путиным. Он может говорить с Путиным лишь в сопровождении наших лучших союзников – США и ЕС. Если Владимир Зеленский начнёт сепаратные переговоры с Владимиром Путиным, тот съест его на завтрак», – считает Яценюк.

В свою очередь заместитель директора Центра Евразийско-атлантического совета Мелинда Гаринг отметила, что Владимир Путин видит слабость Запада и украинского руководства, поэтому ведёт активные действия.

«Вы спрашиваете: «Почему Путин так торопится?». Потому что Путин видит слабость Европейского союза, нет Меркель. Путин видит слабость администрации Зеленского, что некоторые люди в США играют не в пользу администрации Байдена. Путин хочет использовать этот момент», – подчеркнула Гаринг.

Напомним, ранее в Москве заявили, что выдвинув ультиматум Вашингтону, Россия поставила под сомнение геополитическое влияние США.

Кроме того, ранее в Брюсселе отметили, что Североатлантический альянс не собирается учитывать интересы и безопасность России и идти на компромиссы с Москвой.