Яценюк: «Путин съест Зеленского на завтрак»

13.01.2022  08:23 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не должен идти на переговоры с Москвой без сопровождения представителей Запада.

Об этом в ходе онлайн-дискуссии на интернет-канале «Open Ukraine» заявил экс-премьер Украины Арсений Яценюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский не должен идти на переговоры с Москвой без сопровождения представителей...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Я не критикую господина Зеленского, но я бы ему посоветовал не осуществлять никаких отдельных сепаратных переговоров с Путиным. Он может говорить с Путиным лишь в сопровождении наших лучших союзников – США и ЕС. Если Владимир Зеленский начнёт сепаратные переговоры с Владимиром Путиным, тот съест его на завтрак», – считает Яценюк.

В свою очередь заместитель директора Центра Евразийско-атлантического совета Мелинда Гаринг отметила, что Владимир Путин видит слабость Запада и украинского руководства, поэтому ведёт активные действия.

«Вы спрашиваете: «Почему Путин так торопится?». Потому что Путин видит слабость Европейского союза, нет Меркель. Путин видит слабость администрации Зеленского, что некоторые люди в США играют не в пользу администрации Байдена. Путин хочет использовать этот момент», – подчеркнула Гаринг.

Напомним, ранее в Москве заявили, что выдвинув ультиматум Вашингтону, Россия поставила под сомнение геополитическое влияние США.

Кроме того, ранее в Брюсселе отметили, что Североатлантический альянс не собирается учитывать интересы и безопасность России и идти на компромиссы с Москвой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть