Немецкий журнал обвинил Польшу в зверствах и развязывании Второй мировой войны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польский шовинизм, направленный не только против Германии, но и против Советского Союза, сыграл значительную роль в развязывании Второй мировой войны.

Об этом пишет немецкий журнал COMPACT-Geschichte (название можно перевести как «История вкратце»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Материал под заголовком «Замолчанная вина Польши», вынесенным на обложку журнала, вызвал скандал на берегах Вислы.

«Почитайте, как польский шовинизм, направленный не только против Германии, но и против Советского Союза, быстро развивался и сыграл немалую роль в развязывании Второй мировой войны. И узнайте, как зимой 1944/45 годов 14 миллионов немцев были насильственно изгнаны с родных земель, замучены и убиты в лагерях смерти, таких как Ламбиновице, Явожно или Свентохловице», – так рекламирует свой свежий номер немецкий журнал COMPACT-Geschichte.

В оглавлении есть следующие пункты:

«Немцы за колючей проволокой: смерть в польских лагерях для интернированных», «Бряцание оружием из Варшавы: военные планы Польши против Германии» и «Террор против меньшинств: ненависть к немцам, евреям и украинцам».

О попытках Польши получить от Германии репарации за Вторую мировую войну журнал пишет чрезвычайно резко:

«Правительство в Варшаве требует от Германии военных репараций в размере 1,3 триллиона евро: астрономическая сумма, во много раз превышающая бюджет ФРГ. Эти расчёты полностью упускают из виду тот факт, что после Второй мировой войны Польша уже присоединила к себе пятую часть территории Германского Рейха в границах 1937 года, включая важные угольные и промышленные районы Верхней Силезии».

В Польше заявили, что публикация – «нацистская пропаганда», а сам журнал близок к консервативной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). При этом депутаты от АдГ и польской правящей партии «Право и Справедливость» являются членами одной группы в ПАСЕ – «Европейские консерваторы / Европейский демократический альянс», иронично отмечает либеральное польское издание Onet.

Замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик, который ведёт тему репараций, заявил, что публикация будет проанализирована, и «затем мы попросим политиков АдГ прокомментировать ситуацию».

В свою очередь, Норберт Кляйнвехтер, вице-председатель фракции АдГ в Бундестаге и член делегации в ПАСЕ, заявил, что журнал COMPACT-Geschichte не имеет никакого отношения к АдГ и не действует от её имени.

«Издатель Юрген Эльзессер тоже не член партии, хотя пытается влиять на некоторых из них. Его взгляды расходятся со взглядами АдГ», – подчеркнул немецкий политик и добавил, что «сожалеет о публикации».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Германии напуганы темпами вооружения Польши.