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В Германии обеспокоены планами Польши увеличить расходы на оборону, которые, согласно заявлениям главы правящей партии Ярослава Качиньского, достигнут трёх, а со временем – даже пяти процентов ВВП.

Об этом 2 февраля пишет немецкая газета Die Welt в материале «Польша вооружается быстрее всех в НАТО», передает корреспондент «ПолитНавигатора.

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Как отмечает издание, темпы вооружения Польши «контрастируют с положением её великого западного соседа – Германии».

«На самом деле Польша уже давно имеет репутацию образцовой ученицы НАТО. Страна легко превышает установленную Альянсом цель – расходовать на оборону больше 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП). В текущем году, благодаря очередным расходам на оборону в размере 21 миллиарда евро, ожидается, что этот показатель в Польше достигнет трёх процентов ВВП. А премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил об увеличении расходов на оборону до 4% ВВП ещё в 2023 году», – сообщает варшавский корреспондент газеты Die Welt Филипп Фриц.

Он добавляет, что, таким образом, Польша оставит позади страны, которые до сих пор были на вершине рейтинга НАТО – Грецию и США, которые выделяют более 3% своего валового внутреннего продукта на вооруженные силы.

«С пятью процентами в лидерах была бы сама Польша. И эта цель может быть достигнута раньше, чем кажется», – пишет журналист.

Автор признаёт, что «решительный и быстрый темп вооружений Польши контрастирует» с положением ее великого западного соседа – Германии.

«Последняя уже много лет подвергается критике со стороны партнеров по Альянсу за слишком низкие расходы на оборону, и в настоящее время она тратит на Бундесвер около 1,3 процента своего ВВП», – отмечает он.

«Несмотря на специальный фонд в размере 100 миллиардов евро, цель НАТО не будет достигнута Германией в ближайшие годы. Особенно, если эта цель будет повышена ​​решением очередного саммита НАТО в Вильнюсе, который уже не за горами», – добавляет немецкий журналист.

Он указывает, что хотя Германия передала вооружение из запасов бундесвера на Украину, но пока практически не заказала и не закупила новую технику. Филипп Фриц спрашивает, как это возможно, что Польша, экономика которой по-прежнему намного меньше Германии, вооружается гораздо быстрее.

«Важная причина – отсутствие прозрачности», – пишет немецкий журналист.

Он ссылается на эксперта Марека Сверчинского, который отмечает, что «большая часть военных расходов не включена» в бюджет Министерства обороны Польши.

«Они финансируются из специальных внебюджетных фондов и непрозрачны», – считает польский эксперт.

Как пишет Die Welt, представители польских властей в основном «неохотно рассказывают о том, как производятся те или иные закупки» для военных.

«Польша окажется в больших долгах на долгие годы», – отмечает газета.

Издание добавляет, что, хотя инвестиции в вооружения имеют поддержку в польском обществе, «но нет уверенности в том, что во времена высокой инфляции люди будут продолжать поддерживать столь амбициозную оборонную политику, когда, например, им придется пойти на сокращение социальных – или расходов на образование».

В целом материал Die Welt воспринимается как сублимация страхов элит ФРГ, которые за годы продолжающейся американской оккупации страны превратили бундесвер в потешное войско. И тут вдруг оказалось, что главной военной угрозой для Германии является не достаточно отдалённая Россия, а находящаяся рядом Польша, которая ещё и требует от соседки 1,3 триллиона евро репараций за Вторую мировую войну.

И если немецкие города Данциг, Штеттин и Бреслау после 1945 года стали «исконно польскими» Гданьском, Щецином и Вроцлавом, то почему ныне то же самое не может произойти с Дрезденом и Лейпцигом, которые в Польше называют Дрезно и Липск.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Германия перебросила в Польшу две из запланированных трёх батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot.