Немецкое СМИ сообщило о спасении Кличко с горящей яхты около Ибицы

25.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил немецкий таблоид BILD.

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Инцидент произошел в ночь на понедельник, 24 июня. Легендарный украинский чемпион Владимир Кличко оказался в эпицентре ЧП во время отдыха в Испании: на борту яхты, где спортсмен находился вместе с родными и друзьями, вспыхнул пожар.

Отмечается, что пожар произошел на судне, когда оно направлялось с испанского острова Ибица на Майорку и находилось примерно в 11 км от берега. “Все закончилось хорошо благодаря пожарной части Майорки, а также нашей команде на борту, члены которой сделали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и вывести всех на берег как можно быстрее”, – прокомментировал инцидент Кличко.