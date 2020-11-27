«Ненависть ко всему украинскому» – в Киеве признали, что потеряли молодёжь Донбасса

27.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

В ЛДНР молодёжь воспитывают в духе любви к Русскому миру, поэтому молодые граждане республик имеют ненависть ко всему украинскому.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила директор ГО «Восточная правозащитная группа» Вера Ястребова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вызывает обеспокоенность то, что в ОРДЛО есть разные группы военно-патриотических организаций, они охватывают возрастные группы от 8 до 35 лет. Поэтому мы видим, что есть системный подход Российской Федерации, за счёт которой и с использованием её кураторов ведётся работа по приобщению и обучению детей военному делу, для того, чтобы приобщить их к военным формированиям ОРДЛО.

Есть негативные последствия такого влияния, потому что, мы понимаем, что вкладывается детям во время такой системной работы. Наши граждане, которые под влиянием российской пропаганды, будут иметь ненависть ко всему украинскому. Фактически эти молодые граждане будут видеть своё развитие исключительно в контексте поддержки идеи Русского мира», – отметила Ястребова.

Напомним, ранее Глава ДНР Денис Пушилин посетил военно-полевые сборы «Юный дружинник» в поселке Седово и пообщался с воспитанниками общественной организации «Военно-патриотическое движение «Молодая гвардия – Юнармия».