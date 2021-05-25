Необдуманно закрыв авиасообщение с Минском, Киев «отрезал» себя от Прибалтики

25.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Прекращение авиасообщения с Белоруссией, в связи с экстренной посадкой борта Ryanair и задержания основателя телеграм-канала NEXTA экстремиста Романа Протасевича экономически ударит по инициаторам этой инициативы.

Об этом говорили участники эфира телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прибалтике перед тем, как закрывать воздушное пространство Белоруссии, надо посмотреть на карту. И они увидят, что, например, авиаперелёт на Украину будет стоить в три раза дороже. А как будет летать Украина, например, в Прибалтику, когда они закроют Белоруссию? Единственный способ – через РФ, а авиасообщения с РФ нет. Делать крюки через Польшу? А если вдруг, не дай бог, кто-нибудь подумает «туда» слетать, в другую сторону? То есть в результате получится ситуация, из которой невозможно будет нормально выйти, и это скажется на людях, прежде всего», – сказал российский политолог Дмитрий Абзалов.

В свою очередь, обозреватель «Коммерсанта» Алексей Наумов, не отрицая, что подобная посадка самолёта давно не является прецедентом, стал утверждать, что президенту Белоруссии Лукашенко нельзя было самостоятельно принимать такие решения.

«Он сидит на мощнейшем наркотике, который называется «русские деньги», он готов совершать поступки, а ответственность перекладывать на нас. Потому что если над Белоруссией закроют небо, бюджет недополучит денег, к кому он пойдёт за кредитом?» – риторически спросил эксперт.

«К нам. И мы его спасём, и мы его спасём от военного вторжения. Это как компьютерная игра про «весёлую ферму», когда у вас есть бесконечные деньги. В итоге мы должны будем платить деньги, компенсировать потери Белоруссии, мы его будем защищать – ради чего? Чтобы теперь сажали самолёты везде? Чтобы он мог со своими политическими оппонентами вести себя как сумасброд? Как человек, который готов на всё, потому что у него есть код на бесконечные деньги в этой игре», – добавил Наумов.

Напомним, что Украина прекратила авиасообщение авиасообщение с Белоруссией.