Украина закрывает авиасообщение с Белоруссией – «Минск-2» под угрозой

24.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией из-за экстренной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержания основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По его словам, все рейсы из Украины будут лететь в обход Белоруссии. Решение принято по поручению президента. Алексей Данилов подчеркнул, что задержание белорусского оппозиционного журналиста в Минске – это открытый вызов всему демократическому миру и наглое пренебрежение международными нормами.

Политолог Владимир Воля считает, что прекращение авиасообщения с Белоруссией может стать поводом для попыток отказа от Минска как от переговорной площадки по Донбассу.

«Таким образом транзит авиационный через Белоруссию в Россию приостанавливается. Пока, насколько мне известно, решение кабинета министров нет. Но, скорее всего, она будет позитивным. Самое интересное, как сейчас члены правительственной делегации трехсторонней контактной группы будут добираться на заседание в Минск. В принципе для них могут сделать исключение. Ну вообще-то возможно, что после всех этих событий снова будет подниматься тема отказа от Минска как от платформы для обсуждения для проведения заседания трехсторонней контактной группы», – делает вывод эксперт.

Политолог Александр Булавин считает, что работа ТКГ будет прервана.

«Зеленскому просто ничего не оставалось, кроме как отреагировать на то, что произошло в Минске. Конечно, санкции могли бы быть более продуманными. Речь идет не только о том, что жители Украины теперь не имеют возможность летать в Белоруссию, а жители Белоруссии – в Украину, но и о том, что срываются контакты Минской ТКГ. Работа трехсторонней контактной группы и так буксовала, а теперь, в связи с этими санкциями, ее работа будет на какое-то время прервана. Конечно, нельзя сказать, что это как-то радикально повлияет на ситуацию, потому что работа ТКГ пробуксовывает, её заседания мало влияли на то, что происходило на юго-востоке Украины. Но сам факт, что авиасообщение будет прервано таким образом, это, конечно факт прискорбный. В данной ситуации стороны лишились возможности каким-либо образом регулировать происходящее на Донбассе», – отметил эксперт.