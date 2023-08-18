«Необходима нейтрализация» – в Москве предупредили о готовящемся госперевороте

Владимир Гладков .  
18.08.2023 16:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Украина, экстремизм


Ряд события якобы говорят о готовящемся в России государственном перевороте по типу Февральской революции 1917 года.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил доктор военных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ряд события якобы говорят о готовящемся в России государственном перевороте по типу Февральской революции...

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«Сегодня мы наблюдаем высказывания Ходаковского, все предшествующие события, которые были, включая мятеж Пригожина – это всё говорит о том, что сознательно готовится вариант февральского переворота 1917 года в новом издании. И готовим не мы, а пятая колонна.

И когда мы говорим, что нужно начать противодействовать пятой колонне, мы говорим не о революции, а о том, чтобы пресечь разрушительные действия пятой колонны путём нейтрализации тех или иных фигур, которые представляют угрозу», – сказал Сивков.

Он уверен, что внутренних предателей России нужно одолеть как можно быстрее.

«В настоящее время процессы, связанные с нейтрализацией пятой колонны, которая атакует президента, в рамках защиты действующего строя и политической системы, – неизбежны. Потому что иначе будет февральский переворот в новом издании», – подытожил эксперт.

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